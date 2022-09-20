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Лига наций
20 сентября 2022, 07:27 | Обновлено 20 сентября 2022, 07:58
86
0

Пресс-конференция Петракова в Глазго. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

20 сентября в 20:00 пройдет пресс-конференция наставника сборной Украины

20 сентября 2022, 07:27 | Обновлено 20 сентября 2022, 07:58
86
0
Пресс-конференция Петракова в Глазго. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
УАФ

20 сентября в 20:00 по киевскому времени главный тренер сборной Украины Александр Петраков и капитан команды Андрей Ярмоленко встретятся с представителями масс-медиа в шотландском Глазго.

Официальная тренировка сине-желтых на «Хэмпдене» начнется 20 сентября в 20:30.

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​21 сентября в 21:45 на стадионе «Хэмпден Парк» в Глазго сборная Украины проведет перенесенный матч Лиги наций против национальной команды Шотландии.

Пресс-конференция Петракова в Глазго. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Спрогнозируйте исход ⚽️ перенесенного матча 🏆 Лиги наций между сборными Шотландии и Украины, который пройдет 21 сентября в Глазго.

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Минимальная победа Шотландии

2 голоса 40 %

Ничья

1 голос 20 %

Минимальная победа Украины

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Крупная победа Украины

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Источник Sport.ua
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