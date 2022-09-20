Пресс-конференция Петракова в Глазго. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
20 сентября в 20:00 пройдет пресс-конференция наставника сборной Украины
20 сентября в 20:00 по киевскому времени главный тренер сборной Украины Александр Петраков и капитан команды Андрей Ярмоленко встретятся с представителями масс-медиа в шотландском Глазго.
Официальная тренировка сине-желтых на «Хэмпдене» начнется 20 сентября в 20:30.
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21 сентября в 21:45 на стадионе «Хэмпден Парк» в Глазго сборная Украины проведет перенесенный матч Лиги наций против национальной команды Шотландии.
Пресс-конференция Петракова в Глазго. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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