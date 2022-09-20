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Англия
20 сентября 2022, 00:56 | Обновлено 20 сентября 2022, 01:13
117
0

Клубы АПЛ готовы к изменениям формата Кубка Англии и Кубка лиги

Грядут перемены

20 сентября 2022, 00:56 | Обновлено 20 сентября 2022, 01:13
117
0
Клубы АПЛ готовы к изменениям формата Кубка Англии и Кубка лиги
thefa.com. Трофей розыгрыша Кубка Англии

Клубы элитного английского дивизиона – Премьер-лиги – изучают возможность отказа от повторных матчей в розыгрыше Кубка Англии, а также изменения формата проведения Кубка английской лиги.

Все вопросы должны быть рассмотрены представителями клубов АПЛ на специальном заседании, которое состоится в среду, 21 сентября. Среди прочего должна быть рассмотрена возможность неучастия в Кубке лиги команд, которые выступают в еврокубках, либо им будет предоставлена возможность выставлять состав из игроков младше 21 года.

АПЛ изменениями в кубковых турнирах хочет уменьшить загруженность для клубов, выступающих в нескольких турнирах одновременно. Но такое желание не означает, что в лиге хотят полностью отменить Кубок лиги или же будут настаивать на проведения всех игр Кубка Англии в середине недели.

Ожидается, что изменения смогут вступить в силу с началом сезона-2024/2025.

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Источник Daily Mail
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