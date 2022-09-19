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Украина. Премьер лига
19 сентября 2022, 18:53 | Обновлено 19 сентября 2022, 18:55
2468
8

Вацко предположил, кто может заменить Луческу в Динамо

Игорь Костюк - самое просто решение клуба

19 сентября 2022, 18:53 | Обновлено 19 сентября 2022, 18:55
2468
8
Вацко предположил, кто может заменить Луческу в Динамо
ФК Динамо Киев

Журналист Виктор Вацко предположил, что тренер юношеской команды «Динамо» Игорь Костюк может стать главным претендентом на должность наставника основной команды, если Мирча Луческу покинет киевлян.

«Я почти уверен, что такие опытные функционеры, как братья Суркисы, продумывают запасные варианты, потому что у команды действительно глубокий кризис. И нельзя исключать, что сам Луческу возьмет и уйдет. Такое может быть».

«Это не инсайд, сразу говорю. Просто предположение, что одним из кандидатов номер 1 на должность тренера может стать Игорь Костюк, тренер юношеской команды. Это вариант, чтобы встряхнуть команду».

«Костюк знает чуть ли не половину нынешнего состава киевлян. Не факт, что эффективное решение, но простое», - сказал Вацко.

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Динамо Киев Мирча Луческу Игорь Костюк Виктор Вацко
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Источник Вацко Live
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Комментарии 8
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Alex51
так ми і до мишей докотимося
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+1
nick07
навряд чи це буде вдала заміна.
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0
Злий Глобинець
Може й піде. Бо вже надто поважного віку, здоров'я не те,  ясність думок не та. І війна, не до жиру, як кажуть.
Хай візьмуть Маркевича, він на 7 років молодший. Якісь протиріччя? Луческу екс-шахтарівця ж взяли, то й з Богдановичем знайдуть спільну мову.
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-1
Calm
Чекаємо ... Бо таке жалюгідне дінамо то занадто 
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-1
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