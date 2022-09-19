Вацко предположил, кто может заменить Луческу в Динамо

Журналист Виктор Вацко предположил, что тренер юношеской команды «Динамо» Игорь Костюк может стать главным претендентом на должность наставника основной команды, если Мирча Луческу покинет киевлян.

«Я почти уверен, что такие опытные функционеры, как братья Суркисы, продумывают запасные варианты, потому что у команды действительно глубокий кризис. И нельзя исключать, что сам Луческу возьмет и уйдет. Такое может быть».

«Это не инсайд, сразу говорю. Просто предположение, что одним из кандидатов номер 1 на должность тренера может стать Игорь Костюк, тренер юношеской команды. Это вариант, чтобы встряхнуть команду».

«Костюк знает чуть ли не половину нынешнего состава киевлян. Не факт, что эффективное решение, но простое», - сказал Вацко.