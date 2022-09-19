«Увольнять Аллегри - безумие». Ювентус не готов к резким шагам
Придется заплатить компенсацию
Маурицио Арривабене, один из руководителей «Ювентуса», назвал безумием требование некоторых болельщиков уволить тренера Массимилиано Аллегри за неудачный старт сезона.
«Будет полным безумием увольнять Аллегри. У нас есть проект, есть план развития на следующие четыре года. У нас долгосрочный проект», - уверен Арривабене.
«Ювентус» проиграл оба матча группы Лиги чемпионов, а в Серии A после 7 туров набрал 10 очков.
Кроме того, в СМИ пишут, что увольнение Аллегри будет стоить клубу более 30 миллионов евро.
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