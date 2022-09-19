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  4. «Увольнять Аллегри - безумие». Ювентус не готов к резким шагам
Италия
19 сентября 2022, 18:29 |
271
0

«Увольнять Аллегри - безумие». Ювентус не готов к резким шагам

Придется заплатить компенсацию

19 сентября 2022, 18:29 |
271
0
«Увольнять Аллегри - безумие». Ювентус не готов к резким шагам
Getty Images/Global Images Ukraine

Маурицио Арривабене, один из руководителей «Ювентуса», назвал безумием требование некоторых болельщиков уволить тренера Массимилиано Аллегри за неудачный старт сезона.

«Будет полным безумием увольнять Аллегри. У нас есть проект, есть план развития на следующие четыре года. У нас долгосрочный проект», - уверен Арривабене.

«Ювентус» проиграл оба матча группы Лиги чемпионов, а в Серии A после 7 туров набрал 10 очков.

Кроме того, в СМИ пишут, что увольнение Аллегри будет стоить клубу более 30 миллионов евро.

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Ювентус Массимилиано Аллегри чемпионат Италии по футболу
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Источник Football-Italia
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