«Увольнять Аллегри - безумие». Ювентус не готов к резким шагам

Маурицио Арривабене, один из руководителей «Ювентуса», назвал безумием требование некоторых болельщиков уволить тренера Массимилиано Аллегри за неудачный старт сезона.

«Будет полным безумием увольнять Аллегри. У нас есть проект, есть план развития на следующие четыре года. У нас долгосрочный проект», - уверен Арривабене.

«Ювентус» проиграл оба матча группы Лиги чемпионов, а в Серии A после 7 туров набрал 10 очков.

Кроме того, в СМИ пишут, что увольнение Аллегри будет стоить клубу более 30 миллионов евро.