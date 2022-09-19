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  4. АПЛ самая жесткая лига? Франция доказала, что это не так
Франция
19 сентября 2022, 18:20 | Обновлено 19 сентября 2022, 18:33
689
1

АПЛ самая жесткая лига? Франция доказала, что это не так

Лига 1 – лидер по количеству красных карточек

19 сентября 2022, 18:20 | Обновлено 19 сентября 2022, 18:33
689
1
АПЛ самая жесткая лига? Франция доказала, что это не так
Instagram

Чемпионат Франции по футболу може похвастаться успешным стартом, правда рекорд немного не про результативность команд.

Лига 1 является лидером по показанным красным карточкам в текущем сезоне.

В высшем французском дивизионе показали уже 34 красных карточки всего за 8 туров, сообщает GFFN. В АПЛ, к слову, за 7 неполных туров показали всего 4 красные.

Среди топ-5 чемпионатов у Лиги 1 самый высокий показатель. Следом идет Ла Лига с 20 удалениями, потом – Серия А с 15-ю, Бундеслига с 12-ю и АПЛ с 4-мя

Но и на этом Франция не остановилась. Больше всего удалений было в Лиге 2. Второй дивизион Франции – абсолютный рекордсмен этого сезона с 45-ю красными карточками в 89 сыгранных матчах.

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чемпионат Франции по футболу Лига 1 Лига 2 красная карточка Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Серия A чемпионат Италии по футболу Бундеслига чемпионат Германии по футболу
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Источник Get French Football
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Комментарии 1
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Pavlo
Это наоборот говорит скорее о том, что во французском чемпионате судьи более чувствительны к нарушениям правил и наказывают там, где в Англии дают играть. Нужно смотреть еще на общее количество фолов. Ну а если говорить о жесткости, то нужно смотреть на количество травмированых во время матча.
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