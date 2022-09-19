АПЛ самая жесткая лига? Франция доказала, что это не так

Чемпионат Франции по футболу може похвастаться успешным стартом, правда рекорд немного не про результативность команд.

Лига 1 является лидером по показанным красным карточкам в текущем сезоне.

В высшем французском дивизионе показали уже 34 красных карточки всего за 8 туров, сообщает GFFN. В АПЛ, к слову, за 7 неполных туров показали всего 4 красные.

Среди топ-5 чемпионатов у Лиги 1 самый высокий показатель. Следом идет Ла Лига с 20 удалениями, потом – Серия А с 15-ю, Бундеслига с 12-ю и АПЛ с 4-мя

Но и на этом Франция не остановилась. Больше всего удалений было в Лиге 2. Второй дивизион Франции – абсолютный рекордсмен этого сезона с 45-ю красными карточками в 89 сыгранных матчах.