АПЛ самая жесткая лига? Франция доказала, что это не так
Лига 1 – лидер по количеству красных карточек
Чемпионат Франции по футболу може похвастаться успешным стартом, правда рекорд немного не про результативность команд.
Лига 1 является лидером по показанным красным карточкам в текущем сезоне.
В высшем французском дивизионе показали уже 34 красных карточки всего за 8 туров, сообщает GFFN. В АПЛ, к слову, за 7 неполных туров показали всего 4 красные.
Среди топ-5 чемпионатов у Лиги 1 самый высокий показатель. Следом идет Ла Лига с 20 удалениями, потом – Серия А с 15-ю, Бундеслига с 12-ю и АПЛ с 4-мя
Но и на этом Франция не остановилась. Больше всего удалений было в Лиге 2. Второй дивизион Франции – абсолютный рекордсмен этого сезона с 45-ю красными карточками в 89 сыгранных матчах.
Number of red cards this season:— Get French Football News (@GFFN) September 19, 2022
1 | Ligue 2 - 45
2 | Ligue 1 - 34
3 | LaLiga - 20
4 | Serie A - 15
5 | Bundesliga - 12
6 | Premier League - 4
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