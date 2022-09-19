В россии подтвердили жалобу на Петракова. «Недопустимые высказывания»
Требуют дисквалификации
Российский футбольный союз подтвердил информацию о том, что отправил жалобу в УЕФА и ФИФА на тренера сборной Украины Александра Петракова.
РФС требует дисквалификации наставника за «недопустимые высказывания» в адрес россиян.
«Мы действительно обратились в УЕФА и ФИФА из-за высказываний Петракова. Мы считаем, что его слова носят дискриминационный характер по отношению к россии и гражданам страны».
«Недопустимые высказывания, и мы на это обратили внимание. Ждем решение», - заявили в РФС.
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