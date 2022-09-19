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  4. В россии подтвердили жалобу на Петракова. «Недопустимые высказывания»
Лига наций
19 сентября 2022, 17:30 |
981
3

В россии подтвердили жалобу на Петракова. «Недопустимые высказывания»

Требуют дисквалификации

19 сентября 2022, 17:30 |
981
3
В россии подтвердили жалобу на Петракова. «Недопустимые высказывания»
Getty Images/Global Images Ukraine

Российский футбольный союз подтвердил информацию о том, что отправил жалобу в УЕФА и ФИФА на тренера сборной Украины Александра Петракова.

РФС требует дисквалификации наставника за «недопустимые высказывания» в адрес россиян.

«Мы действительно обратились в УЕФА и ФИФА из-за высказываний Петракова. Мы считаем, что его слова носят дискриминационный характер по отношению к россии и гражданам страны».

«Недопустимые высказывания, и мы на это обратили внимание. Ждем решение», - заявили в РФС.

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Александр Петраков сборная Украины по футболу УЕФА российско-украинская война
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Nick.Grabowski
Росіяни та їх союзники - це потвори, нелюди, злочинці. 
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+2
Serhii P.
Від УЄФА можна сподіватися будь-якого рішення. Вони москалям за поточний сезон подарували 4,333 бали в рейтинг коефіцієнтів. А ФІФА такі самі під...си, в 2013 році дискваліфікували "Арену Львів" на 5 років за скаргою тої ж параші на червоно-чорний прапор на трибунах. 
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+1
alex73776
А що він таке сказав?рашка-парашка??))
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0
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