В россии подтвердили жалобу на Петракова. «Недопустимые высказывания»

Российский футбольный союз подтвердил информацию о том, что отправил жалобу в УЕФА и ФИФА на тренера сборной Украины Александра Петракова.

РФС требует дисквалификации наставника за «недопустимые высказывания» в адрес россиян.

«Мы действительно обратились в УЕФА и ФИФА из-за высказываний Петракова. Мы считаем, что его слова носят дискриминационный характер по отношению к россии и гражданам страны».

«Недопустимые высказывания, и мы на это обратили внимание. Ждем решение», - заявили в РФС.