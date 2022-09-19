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  4. Без представителей Динамо и Шахтера. УПЛ выбирает лучшего тренера и игрока
Украина. Премьер лига
19 сентября 2022, 15:27 |
569
5

Без представителей Динамо и Шахтера. УПЛ выбирает лучшего тренера и игрока

Пауза на международные матчи позволяет это сделать до окончания сентября

19 сентября 2022, 15:27 |
569
5
Без представителей Динамо и Шахтера. УПЛ выбирает лучшего тренера и игрока
УПЛ

Организаторы чемпионата Украины по футболу отметили самых ярких персон по итогам сентября.

Поскольку следующие матчи УПЛ состоятся уже после международной паузы, ничто не мешает начать голосование за лучших тренера и игрока сентября в чемпионате Украины.

УПЛ привычно выделяет по пятерке кандидатов в каждой номинации. Обошлось без представителей «Динамо», которое провалило старт сезона. Также нет и представителей «Шахтера», хотя команда сейчас делит первое место в турнирной таблице с «Колосом».

За награду лучшего тренера борются Александр Кучер (СК «Днепр-1»), Ярослав Вишняк («Колос»), Валерий Кривенцов («Металлист 1925»), Юрий Вирт («Верес») и Патрик ван Леувен («Заря»).

Среди игроков в голосовании принимают участие Александр Пихаленок (СК «Днепр-1»), Денис Безбородько («Колос»), Андрей Цуриков («Александрия»), Дмитрий Клец («Верес») и Дмитрий Непогодов («Черноморец»).

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Динамо Киев Шахтер Донецк чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Днепр-1 Колос Ковалевка Металлист 1925 Верес Ровно Заря Луганск Александр Кучер Ярослав Вишняк Валерий Кривенцов Юрий Вирт Патрик ван Леувен Александр Пихаленок Денис Безбородько Андрей Цуриков Дмитрий Клец Дмитрий Непогодов лучший игрок лучший тренер
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Источник УПЛ
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Комментарии 5
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ALKOSruLKA
...а де великий Луческу? ...після "розгрому" Львова невже він не заслужив на номінацію? ...а ці феноменальні поперечні паси в іграх ДК, а ці виноси навідбій, а ці прийоми філігранні, коли м'яч відлітає як від дошки... - невже це все поза увагою футбольного світу ? БРАВО ФЕДЕРАЦІЯ !
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0
Calm
Пихаленок, Вишняк
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-1
Злий Глобинець
Так тут без варіантів. Кучер як тренер, Піхальонок як гравець. Це якщо без "гірників". А от якщо з ними, то тренер Йовічевіч (вдалий дебют і в УПЛ, і в Лізі Чемпіонів), а гравець безумовно Мудрик (лідирує в тій же Лізі Чемпіонів за системою гол+пас).
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-1
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