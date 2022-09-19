Без представителей Динамо и Шахтера. УПЛ выбирает лучшего тренера и игрока

Организаторы чемпионата Украины по футболу отметили самых ярких персон по итогам сентября.

Поскольку следующие матчи УПЛ состоятся уже после международной паузы, ничто не мешает начать голосование за лучших тренера и игрока сентября в чемпионате Украины.

УПЛ привычно выделяет по пятерке кандидатов в каждой номинации. Обошлось без представителей «Динамо», которое провалило старт сезона. Также нет и представителей «Шахтера», хотя команда сейчас делит первое место в турнирной таблице с «Колосом».



За награду лучшего тренера борются Александр Кучер (СК «Днепр-1»), Ярослав Вишняк («Колос»), Валерий Кривенцов («Металлист 1925»), Юрий Вирт («Верес») и Патрик ван Леувен («Заря»).

Среди игроков в голосовании принимают участие Александр Пихаленок (СК «Днепр-1»), Денис Безбородько («Колос»), Андрей Цуриков («Александрия»), Дмитрий Клец («Верес») и Дмитрий Непогодов («Черноморец»).