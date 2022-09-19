Без представителей Динамо и Шахтера. УПЛ выбирает лучшего тренера и игрока
Пауза на международные матчи позволяет это сделать до окончания сентября
Организаторы чемпионата Украины по футболу отметили самых ярких персон по итогам сентября.
Поскольку следующие матчи УПЛ состоятся уже после международной паузы, ничто не мешает начать голосование за лучших тренера и игрока сентября в чемпионате Украины.
УПЛ привычно выделяет по пятерке кандидатов в каждой номинации. Обошлось без представителей «Динамо», которое провалило старт сезона. Также нет и представителей «Шахтера», хотя команда сейчас делит первое место в турнирной таблице с «Колосом».
За награду лучшего тренера борются Александр Кучер (СК «Днепр-1»), Ярослав Вишняк («Колос»), Валерий Кривенцов («Металлист 1925»), Юрий Вирт («Верес») и Патрик ван Леувен («Заря»).
Среди игроков в голосовании принимают участие Александр Пихаленок (СК «Днепр-1»), Денис Безбородько («Колос»), Андрей Цуриков («Александрия»), Дмитрий Клец («Верес») и Дмитрий Непогодов («Черноморец»).
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