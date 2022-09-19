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Англия
19 сентября 2022, 14:30 | Обновлено 19 сентября 2022, 14:58
89
0

ВИДЕО. Тренер Шахтера в Брайтоне, сколько стоят игроки Украины

Главные новости дня и прогноз на главные матчи

19 сентября 2022, 14:30 | Обновлено 19 сентября 2022, 14:58
89
0
ВИДЕО. Тренер Шахтера в Брайтоне, сколько стоят игроки Украины
Getty Images/Global Images Ukraine

1. Де Дзерби возглавил английский Брайтон
2. Transfermarket обновил стоимость игроков сборной Украины
3. Игрока Ниццы удалили на 9-й секунде матча
4. В Арсенале дебютировал 15-летний тинейджер
5. Прогноз на матч Вавринка – Пирош

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Источник Sport.ua
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