Англия19 сентября 2022, 14:30 | Обновлено 19 сентября 2022, 14:58
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ВИДЕО. Тренер Шахтера в Брайтоне, сколько стоят игроки Украины
Главные новости дня и прогноз на главные матчи
19 сентября 2022, 14:30 | Обновлено 19 сентября 2022, 14:58
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1. Де Дзерби возглавил английский Брайтон
2. Transfermarket обновил стоимость игроков сборной Украины
3. Игрока Ниццы удалили на 9-й секунде матча
4. В Арсенале дебютировал 15-летний тинейджер
5. Прогноз на матч Вавринка – Пирош
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