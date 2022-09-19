Михаил МУДРИК: «Когда команда – единое целое, ее очень сложно победить»

21-летний вингер сборной Украины Михаил Мудрик рассказал о подготовке национальной команды к предстоящим матчам Лиги наций.

«Я считаю, что мы проделали очень хорошую работу. Было 2 дня высоких нагрузок. Думаю, ребята в кондициях. Хорошо готовимся к матчу с Шотландией. Уже даже на тренировках чувствуется, что мы снова вспоминаем наши связки, которые у нас и были. Нам нужно буквально 2-3 тренировки, чтобы все это вспомнить.

Каждая игра – это вызов. Мы все знаем, нам не нужно напоминать, что вся Украина будет смотреть и нужно порадовать наших украинцев. Когда в команде коллектив – единое целое, ее очень сложно победить на поле. Даже если класс команды, против которой она играет, выше», - сказал Мудрик.

Напомним, ближайший матч сборная Украины проведет 21 сентября против Шотландии. Встреча состоится в Глазго на арене «Хэмпден Парк», начало – в 21:45 по Киеву.