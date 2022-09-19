ФОТО. На Лазурном Берегу. Ястремская показала, как провела время с семьей

Украинская теннисистка Даяна Ястремская поделилась фотографиями с Франции.

Украины вместе с родными побывала в городе Антиб, который расположен на Лазурном Берегу.

«Время для семейного отдыха», – написала украинская теннисистка.

Следующим турниром для Даяны станут соревнования категории WTA 250 в Таллине, которые стартуют на следующей неделе.