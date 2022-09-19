Другие новости19 сентября 2022, 09:20 | Обновлено 19 сентября 2022, 09:21
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ФОТО. На Лазурном Берегу. Ястремская показала, как провела время с семьей
Даяна побывала на юго-востоке Франции
19 сентября 2022, 09:20 | Обновлено 19 сентября 2022, 09:21
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Украинская теннисистка Даяна Ястремская поделилась фотографиями с Франции.
Украины вместе с родными побывала в городе Антиб, который расположен на Лазурном Берегу.
«Время для семейного отдыха», – написала украинская теннисистка.
Следующим турниром для Даяны станут соревнования категории WTA 250 в Таллине, которые стартуют на следующей неделе.
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