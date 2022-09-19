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19 сентября 2022, 09:20 | Обновлено 19 сентября 2022, 09:21
446
0

ФОТО. На Лазурном Берегу. Ястремская показала, как провела время с семьей

Даяна побывала на юго-востоке Франции

19 сентября 2022, 09:20 | Обновлено 19 сентября 2022, 09:21
446
0
ФОТО. На Лазурном Берегу. Ястремская показала, как провела время с семьей
Getty Images/Global Images Ukraine. Даяна Ястремская

Украинская теннисистка Даяна Ястремская поделилась фотографиями с Франции.

Украины вместе с родными побывала в городе Антиб, который расположен на Лазурном Берегу.

«Время для семейного отдыха», – написала украинская теннисистка.

Следующим турниром для Даяны станут соревнования категории WTA 250 в Таллине, которые стартуют на следующей неделе.

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