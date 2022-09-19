СТАХОВСКИЙ: «Азаренко была единственным человеком, кто сопереживал»

Украинский теннисист Сергей Стаховский рассказал о гуманитарной помощи для юных теннисистов, которую он получил от Виктории Азаренко.

«С Викторией Азаренко мы встретились на Ролан Гаррос – честно говоря, она была единственным человеком, кто ко мне подошел, начал общаться и сопереживать. Она практически начала там плакать из-за того, что это все происходит и она не знает, что ей делать и как ей реагировать. Она спросила, что она может сделать и я ей ответил, что она может донатить деньги, передавать вещи, все что можешь делать, то и делай.

Она мне передала сумку вещей Nike, непосредственно ее вещей. Долгое время я не мог их применить, так как не было каких-то мастер-классов и не хотелось их раздать просто так. Наконец они доехали до Днепра и Запорожья - сегодня я их раздал. Главное, что детям это большой кайф, потому что это вещи непосредственно ее, то есть они несут большую теннисную ценность для детей. Поэтому я уверен, что это поднимет им настроение», – сказал Стаховский.