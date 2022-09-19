Тренер Испании: «Поразительно, как мы превзошли все эти великие команды»

Главный тренер сборной Испании Серджо Скариоло прокомментировал победу над национальной командой Франции (88:76) в финале чемпионата Европы 2022.

«Перед началом чемпионата мы были на восьмом месте рейтинга. И нам удалось подняться на вершину, ступая шаг за шагом. Мы выиграли у невероятных команд, в которых было полно звездных игроков из НБА и Евролиги.

Все остальные сборные на этом европейском чемпионате чрезвычайно высокого уровня. Если сы посмотрим на окончательный рейтинг, поразительно, как мы превзошли все эти великие команды», - сказал Скариоло.