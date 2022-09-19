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Испания
19 сентября 2022, 01:40 | Обновлено 19 сентября 2022, 02:52
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0

Тренер Испании: «Поразительно, как мы превзошли все эти великие команды»

Серджо Скариоло – о победе на Евробаскете-2022

19 сентября 2022, 01:40 | Обновлено 19 сентября 2022, 02:52
7
0
Тренер Испании: «Поразительно, как мы превзошли все эти великие команды»
Getty Images/Global Images Ukraine. Серджо Скариоло

Главный тренер сборной Испании Серджо Скариоло прокомментировал победу над национальной командой Франции (88:76) в финале чемпионата Европы 2022.

«Перед началом чемпионата мы были на восьмом месте рейтинга. И нам удалось подняться на вершину, ступая шаг за шагом. Мы выиграли у невероятных команд, в которых было полно звездных игроков из НБА и Евролиги.

Все остальные сборные на этом европейском чемпионате чрезвычайно высокого уровня. Если сы посмотрим на окончательный рейтинг, поразительно, как мы превзошли все эти великие команды», - сказал Скариоло.

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Источник BasketNews
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