Тренер Испании: «Поразительно, как мы превзошли все эти великие команды»
Серджо Скариоло – о победе на Евробаскете-2022
Главный тренер сборной Испании Серджо Скариоло прокомментировал победу над национальной командой Франции (88:76) в финале чемпионата Европы 2022.
«Перед началом чемпионата мы были на восьмом месте рейтинга. И нам удалось подняться на вершину, ступая шаг за шагом. Мы выиграли у невероятных команд, в которых было полно звездных игроков из НБА и Евролиги.
Все остальные сборные на этом европейском чемпионате чрезвычайно высокого уровня. Если сы посмотрим на окончательный рейтинг, поразительно, как мы превзошли все эти великие команды», - сказал Скариоло.
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