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Кубок Дэвиса
18 сентября 2022, 21:42 | Обновлено 18 сентября 2022, 21:43
312
0

Кубок Дэвиса. 5-й игровой день. Известны все участники плей-офф

Стадия плей-офф Davis Cup Finals стартует 21 ноября в Малаге

18 сентября 2022, 21:42 | Обновлено 18 сентября 2022, 21:43
312
0
Кубок Дэвиса. 5-й игровой день. Известны все участники плей-офф
Getty Images/Global Images Ukraine

Завершается 5-й игровой день розыгрыша группового этапа Кубка Дэвиса, но уже известны все участники раунда плей-офф.

ГРУППА A (Болонья, Италия)
Италия – Швеция – 2:0

Маттео Берреттини (Италия) – Элиас Имер (Швеция) – 6:4, 6:4
Микаэль Имер (Швеция) – Янник Синнер (Италия) – 6:4, 3:6, 6:3
Симоне Болелли / Фабио Фоньини (Италия) – Андре Горанссон / Элиас Имер (Швеция) – отменен

ГРУППА B (Валенсия, Испания)
Испания – Южная Корея – 2:0*

Роберто Баутиста-Агут (Испания) – Хон Сон Чан (Южная Корея) – 6:1, 6:3
Карлос Алькарас (Испания) – Сун Ву Квон (Южная Корея) – 6:4, 7:6(1)
Марсель Гранольерс / Педро Мартинес (Испания) – Джи Сон Нам / Мин Гю Сонг (Южная Корея) –

ГРУППА C (Гамбург, Германия)
Германия – Австралия – 2:1

Ян-Леннард Штруфф (Германия) – Макс Перселл (Австралия) – 6:1, 7:5
Танаси Коккинакис (Австралия) – Оскар Отте (Германия) – 7:6(6), 6:1
Кевин Кравиц / Тим Пюц (Германия) – Мэттью Эбден / Макс Перселл (Австралия) – 6:4, 6:4

ГРУППА D (Глазго, Великобритания)
Великобритания – Казахстан – 1:1*

Энди Маррей (Великобритания) – Дмитрий Попко (Казахстан) – 6:4, 6:3
Александр Бублик (Казахстан) – Кэмерон Норри (Великобритания) – 6:4, 6:3
Джо Солсбери / Нил Скупски (Великобритания) – Александр Бублик / Александр Недовесов (Казахстан) –

Пары 1/4 финала

Италия – США
Германия - Канада

Испания – Хорватия
Нидерланды – Австралия

На этом групповой этап завершен, стадия плей-офф Davis Cup Finals стартует 21 ноября в Малаге.

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Источник Sport.ua
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