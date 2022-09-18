Кубок Дэвиса. 5-й игровой день. Известны все участники плей-офф
Стадия плей-офф Davis Cup Finals стартует 21 ноября в Малаге
Завершается 5-й игровой день розыгрыша группового этапа Кубка Дэвиса, но уже известны все участники раунда плей-офф.
ГРУППА A (Болонья, Италия)
Италия – Швеция – 2:0
Маттео Берреттини (Италия) – Элиас Имер (Швеция) – 6:4, 6:4
Микаэль Имер (Швеция) – Янник Синнер (Италия) – 6:4, 3:6, 6:3
Симоне Болелли / Фабио Фоньини (Италия) – Андре Горанссон / Элиас Имер (Швеция) – отменен
ГРУППА B (Валенсия, Испания)
Испания – Южная Корея – 2:0*
Роберто Баутиста-Агут (Испания) – Хон Сон Чан (Южная Корея) – 6:1, 6:3
Карлос Алькарас (Испания) – Сун Ву Квон (Южная Корея) – 6:4, 7:6(1)
Марсель Гранольерс / Педро Мартинес (Испания) – Джи Сон Нам / Мин Гю Сонг (Южная Корея) –
ГРУППА C (Гамбург, Германия)
Германия – Австралия – 2:1
Ян-Леннард Штруфф (Германия) – Макс Перселл (Австралия) – 6:1, 7:5
Танаси Коккинакис (Австралия) – Оскар Отте (Германия) – 7:6(6), 6:1
Кевин Кравиц / Тим Пюц (Германия) – Мэттью Эбден / Макс Перселл (Австралия) – 6:4, 6:4
ГРУППА D (Глазго, Великобритания)
Великобритания – Казахстан – 1:1*
Энди Маррей (Великобритания) – Дмитрий Попко (Казахстан) – 6:4, 6:3
Александр Бублик (Казахстан) – Кэмерон Норри (Великобритания) – 6:4, 6:3
Джо Солсбери / Нил Скупски (Великобритания) – Александр Бублик / Александр Недовесов (Казахстан) –
Пары 1/4 финала
Италия – США
Германия - Канада
Испания – Хорватия
Нидерланды – Австралия
На этом групповой этап завершен, стадия плей-офф Davis Cup Finals стартует 21 ноября в Малаге.
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