Сергей КРИВЦОВ: «В 2014-м бразильцы боялись ехать в Харьков»

Защитник «Шахтера» Сергей Кривцов рассказал о периоде, когда команда базировалась и играла свои матчи в Харькове.

«Очень хорошее время было. Мы там даже провели больше игр, чем во Львове. Прекрасный город и стадион. Болельщики тоже хорошо относились к нам. В принципе, во всех городах, где мы играли, у меня только хорошие впечатления.

В 2014-м бразильцы боялись ехать в Харьков, потому что это очень близко к Донецку и Луганску. Но сейчас фронт в 30 километрах от Запорожья, где живут мои родители. Там тоже семья моей родной сестры. Они не хотят уезжать. Говорят: «У нас все спокойно. Если что-то, не дай бог, будет, то мы соберем вещи и поедем». Наш народ он такой – храбрый», – сказал Кривцов.