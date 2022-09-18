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  4. Сергей КРИВЦОВ: «В 2014-м бразильцы боялись ехать в Харьков»
Украина. Премьер лига
18 сентября 2022, 18:01 |
413
0

Сергей КРИВЦОВ: «В 2014-м бразильцы боялись ехать в Харьков»

Игрок «Шахтера» – о периоде, когда команда базировалась в Харькове

18 сентября 2022, 18:01 |
413
0
Сергей КРИВЦОВ: «В 2014-м бразильцы боялись ехать в Харьков»
ФК Шахтер Донецк. Сергей Кривцов

Защитник «Шахтера» Сергей Кривцов рассказал о периоде, когда команда базировалась и играла свои матчи в Харькове.

«Очень хорошее время было. Мы там даже провели больше игр, чем во Львове. Прекрасный город и стадион. Болельщики тоже хорошо относились к нам. В принципе, во всех городах, где мы играли, у меня только хорошие впечатления.

В 2014-м бразильцы боялись ехать в Харьков, потому что это очень близко к Донецку и Луганску. Но сейчас фронт в 30 километрах от Запорожья, где живут мои родители. Там тоже семья моей родной сестры. Они не хотят уезжать. Говорят: «У нас все спокойно. Если что-то, не дай бог, будет, то мы соберем вещи и поедем». Наш народ он такой – храбрый», – сказал Кривцов.

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