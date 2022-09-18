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  4. Костюк / Мартинцова – Букша / Михаликова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
18 сентября 2022, 16:10 |
63
0

Костюк / Мартинцова – Букша / Михаликова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию парного финала на турнире в Портороже

18 сентября 2022, 16:10 |
63
0
Костюк / Мартинцова – Букша / Михаликова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

18 сентября украинская теннисистка Марта Костюк продолжит выступления на турнире WTA 250 в Портороже в парном разряде.

В финале украинка в дуэте с чешкой Терезой Мартинцовой сразятся против Кристины Букшы и Терезы Михаликовой (Испания / Словакия).

Время начала матча – 16:30 по Киеву.

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Марта Костюк смотреть онлайн Тереза Михаликова Тереза Мартинцова Кристина Букша
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Источник Sport.ua
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