Костюк / Мартинцова – Букша / Михаликова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

18 сентября украинская теннисистка Марта Костюк продолжит выступления на турнире WTA 250 в Портороже в парном разряде.

В финале украинка в дуэте с чешкой Терезой Мартинцовой сразятся против Кристины Букшы и Терезы Михаликовой (Испания / Словакия).

Время начала матча – 16:30 по Киеву.

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