Костюк / Мартинцова – Букша / Михаликова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию парного финала на турнире в Портороже
18 сентября украинская теннисистка Марта Костюк продолжит выступления на турнире WTA 250 в Портороже в парном разряде.
В финале украинка в дуэте с чешкой Терезой Мартинцовой сразятся против Кристины Букшы и Терезы Михаликовой (Испания / Словакия).
Время начала матча – 16:30 по Киеву.
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