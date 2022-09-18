Стабильность Миколенко. Украинец вновь в старте Эвертона на матч АПЛ

Защитник Виталий Миколенко включен наставником «Эвертона» Фрэнком Лэмпардом в стартовый состав «ирисок» на игру 8-го тура чемпионата Англии с «Вест Хэмом». Встреча начнется в Ливерпуле в 16:15 по Киеву.

Стартовый состав «Эвертона»: Бегович, Паттерсон, Тарковски, Коуди, Миколенко, Гуйе, Онана, Грэй, Мопе, Ивоби, Гордон.

Миколенко в этом сезоне АПЛ начинает в стартовом составе «Эвертона» все матчи.