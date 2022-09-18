Англия18 сентября 2022, 15:28 | Обновлено 18 сентября 2022, 15:42
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Стабильность Миколенко. Украинец вновь в старте Эвертона на матч АПЛ
Виталий Миколенко сыграет с первых минут в поединке против «Вест Хэма»
18 сентября 2022, 15:28 | Обновлено 18 сентября 2022, 15:42
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Защитник Виталий Миколенко включен наставником «Эвертона» Фрэнком Лэмпардом в стартовый состав «ирисок» на игру 8-го тура чемпионата Англии с «Вест Хэмом». Встреча начнется в Ливерпуле в 16:15 по Киеву.
Стартовый состав «Эвертона»: Бегович, Паттерсон, Тарковски, Коуди, Миколенко, Гуйе, Онана, Грэй, Мопе, Ивоби, Гордон.
Миколенко в этом сезоне АПЛ начинает в стартовом составе «Эвертона» все матчи.
Our team to face @WestHam 👇 pic.twitter.com/E2rWU6Pkk4— Everton (@Everton) September 18, 2022
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Комментарии 1
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А у нас портачил - что в динаме, что в сборной - и рассказывал, что мотивации нет. И вот такие же гниды сейчас в динаме херь творят и не краснеют мать их
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