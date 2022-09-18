Анри рассказал о конфузе, который произошел при встрече с Елизаветой II

Экс-игрок «Арсенала» и сборной Франции Тьерри Анри рассказал историю, которая произошла в 2007 году.

Тогда его вместе с командой пригласили на прием к королеве Елизавете II в Букингемский дворец.

Знаменитый форвард в интервью изданию The Mirror признался, что из-за волнения с ним случился конфуз на встрече с королевой Великобритании.

Анри в статусе капитана «канониров» на то время должен был представить партнеров по команде королеве Елизавете II, однако из-за волнения француз забыл имя одного из одноклубников.

«У меня была возможность встретиться с королевой, и я чертовски волновался. Я как буд-то собирался на матч! Я посмотрел на Баптисту и забыл его имя. Подумал: кто это? А потом вспомнил: это же Жулио Баптиста из Бразилии!

Мне тяжело говорить о королеве в прошлом. Я француз и горжусь этим. И если кто-нибудь скажет кривое слово о Франции, я накинусь на него. Но в то же время я лондонец. Осознаю, что такое Семья, и какой фигурой была Елизавета. Уважаю ее», – рассказал Тьерри Анри.

Отметим, что ранее стало известно о смерти Елизаветы II.