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  4. Анри рассказал о конфузе, который произошел при встрече с Елизаветой II
Англия
18 сентября 2022, 04:23 |
82
0

Анри рассказал о конфузе, который произошел при встрече с Елизаветой II

Легендарный француз немного перенервничал

18 сентября 2022, 04:23 |
82
0
Анри рассказал о конфузе, который произошел при встрече с Елизаветой II
Getty Images/Global Images Ukraine. Елизавета II и игроки Арсенала

Экс-игрок «Арсенала» и сборной Франции Тьерри Анри рассказал историю, которая произошла в 2007 году.

Тогда его вместе с командой пригласили на прием к королеве Елизавете II в Букингемский дворец.

Знаменитый форвард в интервью изданию The Mirror признался, что из-за волнения с ним случился конфуз на встрече с королевой Великобритании.

Анри в статусе капитана «канониров» на то время должен был представить партнеров по команде королеве Елизавете II, однако из-за волнения француз забыл имя одного из одноклубников.

«У меня была возможность встретиться с королевой, и я чертовски волновался. Я как буд-то собирался на матч! Я посмотрел на Баптисту и забыл его имя. Подумал: кто это? А потом вспомнил: это же Жулио Баптиста из Бразилии!

Мне тяжело говорить о королеве в прошлом. Я француз и горжусь этим. И если кто-нибудь скажет кривое слово о Франции, я накинусь на него. Но в то же время я лондонец. Осознаю, что такое Семья, и какой фигурой была Елизавета. Уважаю ее», – рассказал Тьерри Анри.

Отметим, что ранее стало известно о смерти Елизаветы II.

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Источник Mirror
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