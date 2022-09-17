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  4. Стаховский рассказал, как Федерер и Джокович реагируют на войну в Украине
ATP
17 сентября 2022, 23:53 |
139
0

Стаховский рассказал, как Федерер и Джокович реагируют на войну в Украине

Федерер не комментирует, а Джокович не противоречит линии власти

17 сентября 2022, 23:53 |
139
0
Стаховский рассказал, как Федерер и Джокович реагируют на войну в Украине
Getty Images/Global Images Ukraine. Роджер Федерер

Бывший украинский теннисист Сергей Стаховский рассказал о том, как легенды спорта Новак Джокович и Роджер Федерер реагируют на войну, которую россия развязала против Украины.

«С Джоковичем общался много, но мы должны учитывать, что Джокович из Сербии. Он высказывает позицию, которая не унижает его статус в его родной стране. Единственный, кто действительно аполитичен и знает, как справляться с такими моментами, это Роджер Федерер».

«Он нейтральный, он на эти вопросы даже не отвечает. Хотя он собрал нормально денег, брал детей украинских в лагеря швейцарские. Он сделал достаточно».

«А вот Джокович очень любит, чтобы его, так сказать, любили в Сербии, и он не может сказать то, что противоречит взглядам власти и большинства сербов», - отметил Стаховский.

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Сергей Стаховский Роджер Федерер Новак Джокович российско-украинская война
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Источник Пряма червона
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