ВИДЕО. Ракицкого снова удалили, но его команда лидирует в Суперлиге
Не лучший старт сезона от Ярослава Ракицкого
В матче 7-го тура чемпионата Турции «Антальяспор» - «Адана Демирспор» удаление заработал украинский защитник гостей Ярослав Ракицкий, который покинул поле на 39-й минуте.
Это уже второе удаление Ракицкого в сезоне. Ранее игрока удалили в 3-м туре.
Несмотря на удаление Ярослава, «Адана» выиграла со счетом 3:0 (удаление было и у соперника), а команда Ракицкого лидирует в Суперлиге с 16 очками.
Antalyaspor - Adana Demirspor maçında Soner Aydoğdu ve Rakitskiy'nin gördükleri kırmızı kartlar.#ANTvADS #Süperlig #süperligolleri— Süper Lig Golleri (@superligolleri) September 17, 2022
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