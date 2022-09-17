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  4. ВИДЕО. Ракицкого снова удалили, но его команда лидирует в Суперлиге
Турция
17 сентября 2022, 23:05 | Обновлено 17 сентября 2022, 23:06
486
2

ВИДЕО. Ракицкого снова удалили, но его команда лидирует в Суперлиге

Не лучший старт сезона от Ярослава Ракицкого

17 сентября 2022, 23:05 | Обновлено 17 сентября 2022, 23:06
486
2
ВИДЕО. Ракицкого снова удалили, но его команда лидирует в Суперлиге
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 7-го тура чемпионата Турции «Антальяспор» - «Адана Демирспор» удаление заработал украинский защитник гостей Ярослав Ракицкий, который покинул поле на 39-й минуте.

Это уже второе удаление Ракицкого в сезоне. Ранее игрока удалили в 3-м туре.

Несмотря на удаление Ярослава, «Адана» выиграла со счетом 3:0 (удаление было и у соперника), а команда Ракицкого лидирует в Суперлиге с 16 очками.

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Адана Демирспор Ярослав Ракицкий чемпионат Турции по футболу
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Источник Sport.ua
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РАХІТ ПІТЕРСЬКИЙ....
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