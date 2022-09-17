Винисиус ЖУНИОР: «Многих раздражает счастье темнокожего бразильца в Европе»

Форвард «Реала» Винисиус Жуниор ответил тем, кто критикует его за яркие танцы после забитых голов. Недавно игрока за его движения сравнили с обезьяной.

Но футболист не собирается останавливаться.

«Есть такое мнение, что твое счастье раздражает других. А счастье темнокожего бразильца в Европе раздражает еще больше. Я стал жертвой расизма, но далеко не вчера».

«А мои танцы начали представлять как преступление. Но точно так же праздновали Роналдиньо, Неймар, Гризманн и другие. Танцы прославляют культурное разнообразие, и это нужно принять», - уверен Винисиус.