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  4. Винисиус ЖУНИОР: «Многих раздражает счастье темнокожего бразильца в Европе»
Испания
17 сентября 2022, 20:29 |
615
2

Винисиус ЖУНИОР: «Многих раздражает счастье темнокожего бразильца в Европе»

Игрок планирует и дальше ярко праздновать свои голы

17 сентября 2022, 20:29 |
615
2
Винисиус ЖУНИОР: «Многих раздражает счастье темнокожего бразильца в Европе»
Getty Images/Global Images Ukraine

Форвард «Реала» Винисиус Жуниор ответил тем, кто критикует его за яркие танцы после забитых голов. Недавно игрока за его движения сравнили с обезьяной.

Но футболист не собирается останавливаться.

«Есть такое мнение, что твое счастье раздражает других. А счастье темнокожего бразильца в Европе раздражает еще больше. Я стал жертвой расизма, но далеко не вчера».

«А мои танцы начали представлять как преступление. Но точно так же праздновали Роналдиньо, Неймар, Гризманн и другие. Танцы прославляют культурное разнообразие, и это нужно принять», - уверен Винисиус.

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Источник Marca
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Комментарии 2
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Jaime_Lannister
Та всім пох. Було б менше расизму, якби негри менше з ним боролися, особливо язиком. А так - попит породжує пропозицію.
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