Винисиус ЖУНИОР: «Многих раздражает счастье темнокожего бразильца в Европе»
Игрок планирует и дальше ярко праздновать свои голы
Форвард «Реала» Винисиус Жуниор ответил тем, кто критикует его за яркие танцы после забитых голов. Недавно игрока за его движения сравнили с обезьяной.
Но футболист не собирается останавливаться.
«Есть такое мнение, что твое счастье раздражает других. А счастье темнокожего бразильца в Европе раздражает еще больше. Я стал жертвой расизма, но далеко не вчера».
«А мои танцы начали представлять как преступление. Но точно так же праздновали Роналдиньо, Неймар, Гризманн и другие. Танцы прославляют культурное разнообразие, и это нужно принять», - уверен Винисиус.
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