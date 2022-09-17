Де Дзерби и Брайтон ведут переговоры. Тренера считают идеальным вариантом
Стороны близки к соглашению
По информации журналиста Фабрицио Романо, экс-тренер «Шахтера» Роберто Де Дзерби и клуб АПЛ «Брайтон» близки к подписанию контракта.
Стороны еще не договорились, но «Брайтон» считает Де Дзерби идеальным вариантом. От наставника просят задействовать молодежь, показывать качественный футбол и давать результат.
Итальянский специалист заменит в «Брайтоне» Грэма Поттера, который ушел работать в «Челси».
Сейчас команда находится на 4-м месте АПЛ.
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