Де Дзерби и Брайтон ведут переговоры. Тренера считают идеальным вариантом

По информации журналиста Фабрицио Романо, экс-тренер «Шахтера» Роберто Де Дзерби и клуб АПЛ «Брайтон» близки к подписанию контракта.

Стороны еще не договорились, но «Брайтон» считает Де Дзерби идеальным вариантом. От наставника просят задействовать молодежь, показывать качественный футбол и давать результат.

Итальянский специалист заменит в «Брайтоне» Грэма Поттера, который ушел работать в «Челси».

Сейчас команда находится на 4-м месте АПЛ.