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Англия
17 сентября 2022, 19:50 |
79
0

Де Дзерби и Брайтон ведут переговоры. Тренера считают идеальным вариантом

Стороны близки к соглашению

17 сентября 2022, 19:50 |
79
0
Де Дзерби и Брайтон ведут переговоры. Тренера считают идеальным вариантом
ФК Шахтер

По информации журналиста Фабрицио Романо, экс-тренер «Шахтера» Роберто Де Дзерби и клуб АПЛ «Брайтон» близки к подписанию контракта.

Стороны еще не договорились, но «Брайтон» считает Де Дзерби идеальным вариантом. От наставника просят задействовать молодежь, показывать качественный футбол и давать результат.

Итальянский специалист заменит в «Брайтоне» Грэма Поттера, который ушел работать в «Челси».

Сейчас команда находится на 4-м месте АПЛ.

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Брайтон Роберто Де Дзерби чемпионат Англии по футболу
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Источник твиттер Фабрицио Романо
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