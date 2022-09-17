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Франция
17 сентября 2022, 19:29 | Обновлено 17 сентября 2022, 19:30
488
0

ПСЖ не хочет отпускать Месси и Рамоса. Обоим предложат контракты

Захотят ли ветераны остаться?

17 сентября 2022, 19:29 | Обновлено 17 сентября 2022, 19:30
488
0
ПСЖ не хочет отпускать Месси и Рамоса. Обоим предложат контракты
Getty Images/Global Images Ukraine

Директор ПСЖ Луиш Кампуш заявил о том, что защитнику Серхио Рамосу и форварду Лионелю Месси предложат новые контракты.

Оба могут свободными агентами покинуть Париж летом 2023 года.

«Мы очень довольны игрой Рамоса. Если он продолжит действовать на этом уровне, то мы предложим контракт. Это же касается Лео Месси. Оба получат возможность продлить договоры», - сказал Кампуш.

В нынешнем сезоне Рамос провел 10 матчей и забил 1 гол, а у Месси 5 голов и 8 ассистов в 10-ти встречах.

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ПСЖ Лионель Месси Серхио Рамос чемпионат Франции по футболу
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Источник твиттер Фабрицио Романо
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