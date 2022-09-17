ПСЖ не хочет отпускать Месси и Рамоса. Обоим предложат контракты

Директор ПСЖ Луиш Кампуш заявил о том, что защитнику Серхио Рамосу и форварду Лионелю Месси предложат новые контракты.

Оба могут свободными агентами покинуть Париж летом 2023 года.

«Мы очень довольны игрой Рамоса. Если он продолжит действовать на этом уровне, то мы предложим контракт. Это же касается Лео Месси. Оба получат возможность продлить договоры», - сказал Кампуш.

В нынешнем сезоне Рамос провел 10 матчей и забил 1 гол, а у Месси 5 голов и 8 ассистов в 10-ти встречах.