ФОТО. Матчи очередного тура АПЛ прерываются в память об Елизавете II

Все поединки 8-го тура чемпионата Англии, который запланированы на данный уик-энд, будут начинаться с минуты молчания в памяти об умершей Королеве Великобритании Елизавете II.

Кроме этого, на 70-й минуте игр будет пауза, в ходе которой участники матчей и болельщики смогут поаплодировать в честь памяти Елизаветы II.

Все эти мероприятия в памяти об Елизавете II уже имели место в ходе матча «Вулверхэмптон» - «Манчестер Сити», который дал старт поединкам 8-го игрового дня английского чемпионата.