ФОТО. Матчи очередного тура АПЛ прерываются в память об Елизавете II
Игроки и болельщики отдают дань памяти Королеве Великобритании
Все поединки 8-го тура чемпионата Англии, который запланированы на данный уик-энд, будут начинаться с минуты молчания в памяти об умершей Королеве Великобритании Елизавете II.
Кроме этого, на 70-й минуте игр будет пауза, в ходе которой участники матчей и болельщики смогут поаплодировать в честь памяти Елизаветы II.
Все эти мероприятия в памяти об Елизавете II уже имели место в ходе матча «Вулверхэмптон» - «Манчестер Сити», который дал старт поединкам 8-го игрового дня английского чемпионата.
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