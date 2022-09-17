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Англия
17 сентября 2022, 16:09 | Обновлено 17 сентября 2022, 16:34
402
0

ФОТО. Матчи очередного тура АПЛ прерываются в память об Елизавете II

Игроки и болельщики отдают дань памяти Королеве Великобритании

17 сентября 2022, 16:09 | Обновлено 17 сентября 2022, 16:34
402
0
ФОТО. Матчи очередного тура АПЛ прерываются в память об Елизавете II
Getty Images/Global Images Ukraine

Все поединки 8-го тура чемпионата Англии, который запланированы на данный уик-энд, будут начинаться с минуты молчания в памяти об умершей Королеве Великобритании Елизавете II.

Кроме этого, на 70-й минуте игр будет пауза, в ходе которой участники матчей и болельщики смогут поаплодировать в честь памяти Елизаветы II.

Все эти мероприятия в памяти об Елизавете II уже имели место в ходе матча «Вулверхэмптон» - «Манчестер Сити», который дал старт поединкам 8-го игрового дня английского чемпионата.

 

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Источник Sport.ua
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