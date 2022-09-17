Испания17 сентября 2022, 15:24 |
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Атлетико Мадрид нацелился на защитника Лестера
Чалгар Сёюнджу может продолжить карьеру в Испании
17 сентября 2022, 15:24 |
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«Атлетико» Мадрид намерен усилить защиту во время зимнего трансферного окна. По информации журналиста Экрема Конура, «Матрасники» обратили свое внимание на Чалгар Сёюнджу из «Лестера».
Контракт 26-летнего турка с «Лестером» истекает летом 2023 года, что заметно упрощает задачу подписания игрока. Трансферная стоимость оценивается в 28 миллионов евро.
Сёюнджу выступает за «Лестер» с 2018 года. В нынешнем сезоне провел только один матч в Кубке лиги.
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