Атлетико Мадрид нацелился на защитника Лестера

«Атлетико» Мадрид намерен усилить защиту во время зимнего трансферного окна. По информации журналиста Экрема Конура, «Матрасники» обратили свое внимание на Чалгар Сёюнджу из «Лестера».

Контракт 26-летнего турка с «Лестером» истекает летом 2023 года, что заметно упрощает задачу подписания игрока. Трансферная стоимость оценивается в 28 миллионов евро.

Сёюнджу выступает за «Лестер» с 2018 года. В нынешнем сезоне провел только один матч в Кубке лиги.