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  4. Диего СИМЕОНЕ: «Реал – выдающаяся команда с молодыми игроками»
Испания
17 сентября 2022, 14:52 | Обновлено 17 сентября 2022, 15:26
174
0

Диего СИМЕОНЕ: «Реал – выдающаяся команда с молодыми игроками»

Наставник «Атлетико» - о мадридском дерби

17 сентября 2022, 14:52 | Обновлено 17 сентября 2022, 15:26
174
0
Диего СИМЕОНЕ: «Реал – выдающаяся команда с молодыми игроками»
Getty Images/Global Images Ukraine. Диего Симеоне

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне поделился ожиданиями от мадридского дерби против «Реала» (18 сентября):

«У «Реала» выдающаяся команда с молодыми игроками, которые набираются опыта, взаимодействуя с футболистами, которые годами выступают на самом высоком уровне. Вот почему у них есть привычка побеждать. Мы постараемся провести матч так, чтобы нам было комфортно.

Я думаю, что всегда нужно приезжать на важные матчи с уверенностью в себе, потому что каждая следующая игра — это новая история. Мы никогда не знаем, чем закончится эта новая картина. Вот почему футбол — это захватывающая и весёлая игра.

Облак завтра будет в воротах «Атлетико». Дерби — это очень важный матч для нас и для болельщиков».

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Диего Симеоне Атлетико Мадрид Реал Мадрид
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Источник Mundo Deportivo
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