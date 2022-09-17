Диего СИМЕОНЕ: «Реал – выдающаяся команда с молодыми игроками»
Наставник «Атлетико» - о мадридском дерби
Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне поделился ожиданиями от мадридского дерби против «Реала» (18 сентября):
«У «Реала» выдающаяся команда с молодыми игроками, которые набираются опыта, взаимодействуя с футболистами, которые годами выступают на самом высоком уровне. Вот почему у них есть привычка побеждать. Мы постараемся провести матч так, чтобы нам было комфортно.
Я думаю, что всегда нужно приезжать на важные матчи с уверенностью в себе, потому что каждая следующая игра — это новая история. Мы никогда не знаем, чем закончится эта новая картина. Вот почему футбол — это захватывающая и весёлая игра.
Облак завтра будет в воротах «Атлетико». Дерби — это очень важный матч для нас и для болельщиков».
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