Германия17 сентября 2022, 09:37 | Обновлено 17 сентября 2022, 09:39
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ВИДЕО. Усик едет в США, новый претендент на Мудрика, ставим на Баварию
Главные новости дня и прогноз на главные матчи
17 сентября 2022, 09:37 | Обновлено 17 сентября 2022, 09:39
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1. Усик планирует приехать в США на бой Уайлдера
2. Альварес и Головкин прошли в Лас-Вегасе процедуру взвешивания
3. Появился новый претендент на трансфер Мудрика
4. Прогноз на матч Аугсбург – Бавария
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