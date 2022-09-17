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  4. ВИДЕО. Усик едет в США, новый претендент на Мудрика, ставим на Баварию
Германия
17 сентября 2022, 09:37 | Обновлено 17 сентября 2022, 09:39
471
0

ВИДЕО. Усик едет в США, новый претендент на Мудрика, ставим на Баварию

Главные новости дня и прогноз на главные матчи

17 сентября 2022, 09:37 | Обновлено 17 сентября 2022, 09:39
471
0
ВИДЕО. Усик едет в США, новый претендент на Мудрика, ставим на Баварию
Getty Images/Global Images Ukraine

1. Усик планирует приехать в США на бой Уайлдера
2. Альварес и Головкин прошли в Лас-Вегасе процедуру взвешивания
3. Появился новый претендент на трансфер Мудрика
4. Прогноз на матч Аугсбург – Бавария

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Источник Sport.ua
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