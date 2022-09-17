Клуб АПЛ, который принадлежит россиянину, будет продан владельцу клуба НХЛ

Английский футбольный клуб «Борнмут», который в нынешнем сезоне выступает в АПЛ, близок к смене владельца. Сейчас клуб принадлежит россиянину Максиму Дёмину, но переговоры о продаже клуба велись все лето.

77-летний американский бизнесмен Билли Фоули намерен приобрести 100% акций клуба. Отметим, что Фоули является владельцем команды НХЛ – «Вегас Голден Найтс».

Сейчас переговоры находятся уже на продвинутой стадии, и стороны надеются завершить сделку к началу ЧМ-2022 в Катаре, сообщает Sky Sports News.

На данный момент «Борнмут» идет на 14 месте в таблице АПЛ, имея в своем активе семь очков в шести матчах чемпионата.