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Англия
17 сентября 2022, 09:02 | Обновлено 17 сентября 2022, 09:03
276
0

Клуб АПЛ, который принадлежит россиянину, будет продан владельцу клуба НХЛ

Борнмут ждут перемены

17 сентября 2022, 09:02 | Обновлено 17 сентября 2022, 09:03
276
0
Клуб АПЛ, который принадлежит россиянину, будет продан владельцу клуба НХЛ
ФК Борнмут

Английский футбольный клуб «Борнмут», который в нынешнем сезоне выступает в АПЛ, близок к смене владельца. Сейчас клуб принадлежит россиянину Максиму Дёмину, но переговоры о продаже клуба велись все лето.

77-летний американский бизнесмен Билли Фоули намерен приобрести 100% акций клуба. Отметим, что Фоули является владельцем команды НХЛ – «Вегас Голден Найтс».

Сейчас переговоры находятся уже на продвинутой стадии, и стороны надеются завершить сделку к началу ЧМ-2022 в Катаре, сообщает Sky Sports News.

На данный момент «Борнмут» идет на 14 месте в таблице АПЛ, имея в своем активе семь очков в шести матчах чемпионата.

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Источник Sky Sports
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