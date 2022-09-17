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Чемпионат Англии
Астон Вилла
16.09.2022, FT 1 : 0
Саутгемптон
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Англия
17 сентября 2022, 06:00 | Обновлено 17 сентября 2022, 06:21
21
0

Астон Вилла – Саутгемптон – 1:0. Победный мяч Рэмзи. Видео гола и обзор

Смотрите видеообзор матча 8-го тура чемпионата Англии

17 сентября 2022, 06:00 | Обновлено 17 сентября 2022, 06:21
21
0
Астон Вилла – Саутгемптон – 1:0. Победный мяч Рэмзи. Видео гола и обзор
ФК Астон Вилла

В матче 8-го тура АПЛ «Астон Вилла» дома обыграла «Саутгемптон» со счетом 1:0.

Хозяева поля победили благодаря голу Джейкоба Рэмзи в конце первого тайма.

«Астон Вилла» догнала «Саутгемптон» в турнирной таблице, обе команды имеют по 7 очков.

АПЛ. 8-й тур

Астон Вилла – Саутгемптон – 1:0

Гол: Рэмси, 41.

События матча

41’
ГОЛ ! Мяч забил Джейкоб Рэмси (Астон Вилла).
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Источник Sport.ua
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