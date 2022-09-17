16.09.2022, FT 1 : 0
Англия17 сентября 2022, 06:00 | Обновлено 17 сентября 2022, 06:21
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Астон Вилла – Саутгемптон – 1:0. Победный мяч Рэмзи. Видео гола и обзор
Смотрите видеообзор матча 8-го тура чемпионата Англии
17 сентября 2022, 06:00 | Обновлено 17 сентября 2022, 06:21
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В матче 8-го тура АПЛ «Астон Вилла» дома обыграла «Саутгемптон» со счетом 1:0.
Хозяева поля победили благодаря голу Джейкоба Рэмзи в конце первого тайма.
«Астон Вилла» догнала «Саутгемптон» в турнирной таблице, обе команды имеют по 7 очков.
АПЛ. 8-й тур
Астон Вилла – Саутгемптон – 1:0
Гол: Рэмси, 41.
События матча
41’
ГОЛ ! Мяч забил Джейкоб Рэмси (Астон Вилла).
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