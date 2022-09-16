Германия16 сентября 2022, 21:34 |
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Юлиан НАГЕЛЬСМАНН: «Мане очень скромный и приземленный»
Наставник «Баварии» – о сенегальском форварде
16 сентября 2022, 21:34 |
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Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсманн оценил выступления звездного новичка команды Садио Мане:
«Мане всегда очень реагирует на свои игры. Знает, когда сыграл хорошо, а когда плохо. Он очень скромный и приземленный. Садио снова покажет себя самым лучшим. У него есть моя полная поддержка, забивать и ассистировать еще во многих голах «Баварии».
На счету Мане 5 голов в 10 матчах за Баварию в нынешнем сезоне.
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