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  4. Юлиан НАГЕЛЬСМАНН: «Мане очень скромный и приземленный»
Германия
16 сентября 2022, 21:34 |
387
0

Юлиан НАГЕЛЬСМАНН: «Мане очень скромный и приземленный»

Наставник «Баварии» – о сенегальском форварде

16 сентября 2022, 21:34 |
387
0
Юлиан НАГЕЛЬСМАНН: «Мане очень скромный и приземленный»
Getty Images/Global Images Ukraine. Юлиан Нагельсманн

Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсманн оценил выступления звездного новичка команды Садио Мане:

«Мане всегда очень реагирует на свои игры. Знает, когда сыграл хорошо, а когда плохо. Он очень скромный и приземленный. Садио снова покажет себя самым лучшим. У него есть моя полная поддержка, забивать и ассистировать еще во многих голах «Баварии».

На счету Мане 5 голов в 10 матчах за Баварию в нынешнем сезоне.

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Юлиан Нагельсманн Бавария Садио Мане
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