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  4. Так травмирован или нет? Артета не уверен, что Зинченко пропустит матч АПЛ
Англия
16 сентября 2022, 19:45 |
1157
2

Так травмирован или нет? Артета не уверен, что Зинченко пропустит матч АПЛ

Несколько странная ситуация вокруг украинца

16 сентября 2022, 19:45 |
1157
2
Так травмирован или нет? Артета не уверен, что Зинченко пропустит матч АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine

Наставник «Арсенала» Микель Артета заявил, что пока не готов подтвердить отсутствие Александра Зинченко в заявке на матч тура АПЛ против «Брентфорда».

При этом в пятницу УАФ сообщила, что украинский игрок получил травму и сейчас не сможет приехать в тренировочной лагерь национальной команды.

«Решение по Зинченко мы примем завтра. То, что было решено по поводу паузы на матчи сборных, не означает, что этот же статус игрок имеет на матч чемпионата. Посмотрим, что будет завтра», - сказал Артета.

Зинченко в конце августа пропустил два матча, но затем вернулся на поле и участвовал в последних на этот момент играх против МЮ и «Цюриха».

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Источник ФК Арсенал Лондон
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Комментарии 2
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Tasha19
 Це типу Артета заплутує суперників, щоб вони до матчу гадали, хто ж буде грати, Тірні чи Зінченко. Бо буде максимально дивно, якщо з Бренфордом буде грати, а в збірну не поїде.
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Gargantua
решил отдохнуть Зина
его понять можно, в Арсенале он зарабатывает сейчас очень хорошие деньги, темп матчей предстоит адовый
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