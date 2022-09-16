Так травмирован или нет? Артета не уверен, что Зинченко пропустит матч АПЛ

Наставник «Арсенала» Микель Артета заявил, что пока не готов подтвердить отсутствие Александра Зинченко в заявке на матч тура АПЛ против «Брентфорда».

При этом в пятницу УАФ сообщила, что украинский игрок получил травму и сейчас не сможет приехать в тренировочной лагерь национальной команды.

«Решение по Зинченко мы примем завтра. То, что было решено по поводу паузы на матчи сборных, не означает, что этот же статус игрок имеет на матч чемпионата. Посмотрим, что будет завтра», - сказал Артета.

Зинченко в конце августа пропустил два матча, но затем вернулся на поле и участвовал в последних на этот момент играх против МЮ и «Цюриха».