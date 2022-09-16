ВИДЕО. Луческу и скандалы. За что ненавидят тренера Динамо?

Для украинского футбола Мирча Луческу является культовым лицом. Румын подарил болельщикам «Шахтера» и «Динамо» много побед. Но большинству фанатов Мистер запомнился именно скандалами. Футболисты, арбитры, болельщики – Луческу со всеми хоть раз вступал в споры. В этом выпуске мы вспомним, чем отличился Луческу за последние 2 года работы в «Динамо».