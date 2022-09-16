Украина. Премьер лига16 сентября 2022, 19:42 |
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ВИДЕО. Луческу и скандалы. За что ненавидят тренера Динамо?
Румынский специалист часто оказывается в эпицентре конфликтов
16 сентября 2022, 19:42 |
3580
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Для украинского футбола Мирча Луческу является культовым лицом. Румын подарил болельщикам «Шахтера» и «Динамо» много побед. Но большинству фанатов Мистер запомнился именно скандалами. Футболисты, арбитры, болельщики – Луческу со всеми хоть раз вступал в споры. В этом выпуске мы вспомним, чем отличился Луческу за последние 2 года работы в «Динамо».
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Комментарии 5
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А за що його аж так прямо-таки ненавидіти? Дідусь старенький, можна багато що пробачити людині такого поважного віку. Тренер він заслужений, як-не-як виграв три єврокубки з трьома різними клубами. А що гаряче відстоює інтереси команди, яку наразі тренує - так то тільки плюс. Робота така.
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Спорт уа решил тоже поучаствовать в травле Луческу, организованной людьми лохметова?
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