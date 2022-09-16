Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Луческу и скандалы. За что ненавидят тренера Динамо?
Украина. Премьер лига
16 сентября 2022, 19:42 |
3580
5

ВИДЕО. Луческу и скандалы. За что ненавидят тренера Динамо?

Румынский специалист часто оказывается в эпицентре конфликтов

16 сентября 2022, 19:42 |
3580
5
ВИДЕО. Луческу и скандалы. За что ненавидят тренера Динамо?

Для украинского футбола Мирча Луческу является культовым лицом. Румын подарил болельщикам «Шахтера» и «Динамо» много побед. Но большинству фанатов Мистер запомнился именно скандалами. Футболисты, арбитры, болельщики – Луческу со всеми хоть раз вступал в споры. В этом выпуске мы вспомним, чем отличился Луческу за последние 2 года работы в «Динамо».

По теме:
ВИДЕО. Пьяного Балотелли вывели из ночного клуба
Динамо интересовалось двумя игроками атаки из чемпионата Польши
Цыганков - самый высокооплачиваемый игрок Динамо. За ним - Сидорчук
Мирча Луческу Динамо Киев видео
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(43)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Евробаскет-2022: расписание, прогнозы, трансляции и результаты
Баскетбол | 16 сентября 2022, 18:10 21
Евробаскет-2022: расписание, прогнозы, трансляции и результаты
Евробаскет-2022: расписание, прогнозы, трансляции и результаты

Турнир проходит с 1 по 18 сентября 2022 года в четырех странах Европы

Александр УСИК: «Фьюри лишает фанов исторического боя. Его вина, не моя»
Бокс | 15 сентября 2022, 21:13 2
Александр УСИК: «Фьюри лишает фанов исторического боя. Его вина, не моя»
Александр УСИК: «Фьюри лишает фанов исторического боя. Его вина, не моя»

Поединка за все пояса пока не будет

ЛУЧЕСКУ: «Даже VAR допускает ошибки. Офсайда в этом моменте не было»
Футбол | 16.09.2022, 02:10
ЛУЧЕСКУ: «Даже VAR допускает ошибки. Офсайда в этом моменте не было»
ЛУЧЕСКУ: «Даже VAR допускает ошибки. Офсайда в этом моменте не было»
Мудрик установил рекорд Шахтера по скорости бега
Футбол | 16.09.2022, 15:38
Мудрик установил рекорд Шахтера по скорости бега
Мудрик установил рекорд Шахтера по скорости бега
ВИДЕО. Федерер уходит, боксер проиграл на 1-й секунде, ставим на Фулхэм
Футбол | 16.09.2022, 16:01
ВИДЕО. Федерер уходит, боксер проиграл на 1-й секунде, ставим на Фулхэм
ВИДЕО. Федерер уходит, боксер проиграл на 1-й секунде, ставим на Фулхэм
Комментарии 5
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Злий Глобинець
А за що його аж так прямо-таки ненавидіти? Дідусь старенький, можна багато що пробачити людині такого поважного віку. Тренер він заслужений, як-не-як виграв три єврокубки з трьома різними клубами. А що гаряче відстоює інтереси команди, яку наразі тренує - так то тільки плюс. Робота така.
Ответить
-1
Показать Скрыть 1 ответ
DK1961
Спорт уа решил тоже поучаствовать в травле Луческу, организованной людьми лохметова?
Ответить
-2
Показать Скрыть 2 ответа
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. Ибра-стайл! Невероятный победный гол Холанда за Ман Сити в ЛЧ
ВИДЕО. Ибра-стайл! Невероятный победный гол Холанда за Ман Сити в ЛЧ
15.09.2022, 01:15 1
Футбол
Матч между Англией и Украиной на ЧМ вдруг перенесли. Стала известна причина
Матч между Англией и Украиной на ЧМ вдруг перенесли. Стала известна причина
15.09.2022, 20:54
Другие виды
Деонтей УАЙЛДЕР: «Промоутеры создали Джошуа. Купили ему пояса, Олимпиаду»
Деонтей УАЙЛДЕР: «Промоутеры создали Джошуа. Купили ему пояса, Олимпиаду»
14.09.2022, 16:49
Бокс
Когда такое было? Украина опередила россию в таблице коэффициентов УЕФА
Когда такое было? Украина опередила россию в таблице коэффициентов УЕФА
15.09.2022, 07:05 10
Футбол
Шахтер – Селтик – 1:1. Ничья в Варшаве. Видео голов и обзор матча
Шахтер – Селтик – 1:1. Ничья в Варшаве. Видео голов и обзор матча
14.09.2022, 22:10 4
Футбол
Уходит легенда. Роджер Федерер завершит карьеру уже в этом месяце
Уходит легенда. Роджер Федерер завершит карьеру уже в этом месяце
15.09.2022, 16:33 11
Теннис
Региональные квалификации The International 2022
Региональные квалификации The International 2022
15.09.2022, 14:21
Киберспорт
ВИДЕО. Феноменальная скорость! Мудрик выиграл забег и сравнял счет
ВИДЕО. Феноменальная скорость! Мудрик выиграл забег и сравнял счет
14.09.2022, 20:38 6
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности