Илья Белобородько – Мартон Фучович. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

18 сентября сборная Украины продолжит матчевую встречу против команды Венгрии в Первой Мировой группе Кубка Дэвиса.

В пятницу вторыми на корт выйдут Илья Белобородько (№747 ATP) и лидер венгров Мартон Фучович (№91 АТР). Начало встречи в 19:20 по Киеву.

Ранее теннисисты между собой не играли. Для Илья это будет первый матч против теннисиста из первой сотни.

После трех сыгранных матче сборная Венгрии ведет со счетом 2:1.

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