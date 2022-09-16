Илья Белобородько – Мартон Фучович. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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18 сентября сборная Украины продолжит матчевую встречу против команды Венгрии в Первой Мировой группе Кубка Дэвиса.
В пятницу вторыми на корт выйдут Илья Белобородько (№747 ATP) и лидер венгров Мартон Фучович (№91 АТР). Начало встречи в 19:20 по Киеву.
Ранее теннисисты между собой не играли. Для Илья это будет первый матч против теннисиста из первой сотни.
После трех сыгранных матче сборная Венгрии ведет со счетом 2:1.
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