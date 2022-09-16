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Кубок Дэвиса
16 сентября 2022, 19:00 | Обновлено 16 сентября 2022, 19:16
433
0

Илья Белобородько – Мартон Фучович. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча Кубка Дэвиса

16 сентября 2022, 19:00 | Обновлено 16 сентября 2022, 19:16
433
0
Илья Белобородько – Мартон Фучович. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФТУ. Илья Белобородько

18 сентября сборная Украины продолжит матчевую встречу против команды Венгрии в Первой Мировой группе Кубка Дэвиса.

В пятницу вторыми на корт выйдут Илья Белобородько (№747 ATP) и лидер венгров Мартон Фучович (№91 АТР). Начало встречи в 19:20 по Киеву.

Ранее теннисисты между собой не играли. Для Илья это будет первый матч против теннисиста из первой сотни.

После трех сыгранных матче сборная Венгрии ведет со счетом 2:1.

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Источник Sport.ua
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