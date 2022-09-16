Англия16 сентября 2022, 16:01 | Обновлено 16 сентября 2022, 16:07
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ВИДЕО. Федерер уходит, боксер проиграл на 1-й секунде, ставим на Фулхэм
Главные новости дня и прогноз на главные матчи
16 сентября 2022, 16:01 | Обновлено 16 сентября 2022, 16:07
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1. Французский боксер отказался сразиться на 1-й секунде поединка
2. Роджер Федерер объявил о завершении карьеры
3. Хамес Родригес подписал контракт с Олимпиакосом
4. Прогноз на матч Ноттингем Форест – Фулхэм
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