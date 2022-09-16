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  4. ВИДЕО. Федерер уходит, боксер проиграл на 1-й секунде, ставим на Фулхэм
Англия
16 сентября 2022, 16:01 | Обновлено 16 сентября 2022, 16:07
178
0

ВИДЕО. Федерер уходит, боксер проиграл на 1-й секунде, ставим на Фулхэм

Главные новости дня и прогноз на главные матчи

16 сентября 2022, 16:01 | Обновлено 16 сентября 2022, 16:07
178
0
ВИДЕО. Федерер уходит, боксер проиграл на 1-й секунде, ставим на Фулхэм
Getty Images/Global Images Ukraine

1. Французский боксер отказался сразиться на 1-й секунде поединка
2. Роджер Федерер объявил о завершении карьеры
3. Хамес Родригес подписал контракт с Олимпиакосом
4. Прогноз на матч Ноттингем Форест – Фулхэм

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Источник Sport.ua
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