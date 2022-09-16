Серена УИЛЬЯМС – Федереру: «Добро пожаловать в клуб пенсионеров»
Американская теннисистка считает, что их карьерные пути были похожи
23-кратная чемпионка турниров Grand Slam Серена Уильямс отреагировала на то, что Роджер Федерер принял решение завершить карьеру.
«Я хотела подобрать идеальные слова, как сделал ты, – твое прощание получилось идеальным, как и вся карьера.
Я всегда на тебя равнялась и тобою восхищалась. Наши пути всегда были похожими, во многом одинаковыми. Ты вдохновил бесконечные миллионы и миллионы людей – включая меня, – и мы никогда не забудем.
Я тебе аплодирую и с нетерпением жду того, что ты будешь делать в будущем. Добро пожаловать в клуб пенсионеров. И спасибо за то, что ты – это ты», – написала Серена в социальных сетях.
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