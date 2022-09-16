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  4. Серена УИЛЬЯМС – Федереру: «Добро пожаловать в клуб пенсионеров»
ATP
16 сентября 2022, 14:42 |
328
0

Серена УИЛЬЯМС – Федереру: «Добро пожаловать в клуб пенсионеров»

Американская теннисистка считает, что их карьерные пути были похожи

16 сентября 2022, 14:42 |
328
0
Серена УИЛЬЯМС – Федереру: «Добро пожаловать в клуб пенсионеров»
Инстаграм Серены Уильямс

23-кратная чемпионка турниров Grand Slam Серена Уильямс отреагировала на то, что Роджер Федерер принял решение завершить карьеру.

«Я хотела подобрать идеальные слова, как сделал ты, – твое прощание получилось идеальным, как и вся карьера.

Я всегда на тебя равнялась и тобою восхищалась. Наши пути всегда были похожими, во многом одинаковыми. Ты вдохновил бесконечные миллионы и миллионы людей – включая меня, – и мы никогда не забудем.

Я тебе аплодирую и с нетерпением жду того, что ты будешь делать в будущем. Добро пожаловать в клуб пенсионеров. И спасибо за то, что ты – это ты», – написала Серена в социальных сетях.

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