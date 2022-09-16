ЮРЧИШИН: «Динамовцам срочно требуется усиление и не только в нападении»

Бывший игрок «Динамо» и «Карпат» Степан Юрчишин рассказал, что помешало динамовцам обыграть кипрский АЕК (0:1) и оценил действия «Днепра-1» в победном матче (3:1) с еще одной кипрской командой – «Аполлоном» .

– Начну с менее престижного турнира – Лиги конференций, где в Никосии произошло историческое событие. «Днепр-1» отпраздновал свою первую победу на еврокубковой арене. И радует, что сделали это подопечные Александра Кучера на классе.

– Чем вы объясняете, что днепряне с каждым поединком прибавляют?

– Прежде всего, чувствуется, что в команде отличный микроклимат. Футболисты с нетерпением ждут очередного экзамена, получая удовольствие от игры. По-моему, отличное выступление «Днепра-1» в УПЛ помогло ему поверить в свои силы. Появилась раскрепощенность в действиях. Вспомним, в какой изысканной манере днепряне забивали вчера в Никосии, демонстрируя хладнокровие в штрафной хозяев. Отчетный поединок стал бенефисом нападающего Артема Довбика, который не только оформил дубль, но и записал в свой актив результативную передачу.

Остается пожелать «Днепру-1» продолжать в таком же стиле и их шансы на завоевание первого места в группе возрастут.

– А вот наш представитель в Лиге Европы, «Динамо», экзамен против еще одной кипрской команды – АЕКа из Ларнаки, не сдал…

– Если откровенно, не знаю, что происходит с киевлянами… Такое впечатление, что каждый тянет одеяло в свою сторону. К сожалению, не узнать и некоторых игроков, с которыми связывались большие надежды, в частности, речь идет об Илье Забарном. Наконец, уже оскомину набили разговоры о том, что у «Динамо» отсутствуют квалифицированные форварды. Но так и есть, факты – упрямая вещь.

А разве можно рассчитывать на положительный результат, попав за весь матч только дважды в створ ворот? Из-за отсутствия последнего паса динамовцам сложно угрожать владением соперников. Как видите, куда ни кинь – всюду клин. И беспокоит, что речь идет о базовой команде сборной Украины, у которой на очереди решающие поединки Лиги наций.

– По вашему мнению, потерпев второе поражение подряд, подопечные Мирчи Луческу уже распрощались с надеждами на еврокубковую весну?

– Ситуация сложная, но еще не критическая. Возможно, сентябрьский перерыв в УПЛ, где у «Динамо» также дела плохи и в розыгрыше еврокубков, поможет киевлянам преодолеть кризис и уже в октябре начать наверстывать упущенное. Хотя динамовцам срочно требуется усиление и не только в нападении.