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16 сентября 2022, 13:37 |
1548
1

ВИДЕО. Арбитр из Боснии посмотрел повтор спорного момента на телефоне фана

Такое увидишь нечасто

16 сентября 2022, 13:37 |
1548
1
ВИДЕО. Арбитр из Боснии посмотрел повтор спорного момента на телефоне фана
УЕФА

В одном из матчей аматорской лиги в Боснии и Герцеговине произошел забавный случай.

Болельщики предложили судье пересмотреть повтор спорного эпизода на мобильном телефоне.

К большому удивлению присутствующих, судья пересмотрел видео эпизода и принял решение, которое очень обрадовало одну из команд.

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Источник Sport.ua
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Mac_Gyver
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