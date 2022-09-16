ВИДЕО. Арбитр из Боснии посмотрел повтор спорного момента на телефоне фана

В одном из матчей аматорской лиги в Боснии и Герцеговине произошел забавный случай.

Болельщики предложили судье пересмотреть повтор спорного эпизода на мобильном телефоне.

К большому удивлению присутствующих, судья пересмотрел видео эпизода и принял решение, которое очень обрадовало одну из команд.