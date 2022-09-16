Другие новости16 сентября 2022, 13:37 |
1548
1
ВИДЕО. Арбитр из Боснии посмотрел повтор спорного момента на телефоне фана
Такое увидишь нечасто
16 сентября 2022, 13:37 |
1548
1
В одном из матчей аматорской лиги в Боснии и Герцеговине произошел забавный случай.
Болельщики предложили судье пересмотреть повтор спорного эпизода на мобильном телефоне.
К большому удивлению присутствующих, судья пересмотрел видео эпизода и принял решение, которое очень обрадовало одну из команд.
Var kod nas pic.twitter.com/Hpswvzn7CU— Hide Nakaa (@hidenakaa) September 15, 2022
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 15 сентября 2022, 23:59 5
Смотрите видеообзор поединка 2-го тура Лиги Европы
Футбол | 16 сентября 2022, 14:22 0
В матче Юношеской лиги УЕФА против «Айнтрахта» французы спасли ничью
Другие виды | 15.09.2022, 20:54
Бокс | 15.09.2022, 21:13
Футбол | 16.09.2022, 10:40
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
И ушёл с телефончиком )
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
14.09.2022, 21:00 6
15.09.2022, 22:15 8
15.09.2022, 16:33 11
15.09.2022, 07:55 1
15.09.2022, 11:19 15
14.09.2022, 22:10 4
15.09.2022, 23:52 133
14.09.2022, 14:40 5