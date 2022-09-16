Манафов/Белобородько – Файта/Марожан. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

18 сентября сборная Украины продолжит матчевую встречу против команды Венгрии в Первой Мировой группе Кубка Дэвиса.

В 17:00 на корт выйдут пары. В составе сборной Украины Владислав Манафов и Илья Белобородько сразятся против Петера Файты и Фабиана Марожана.

Отметим, что Украина после первого игрового дня проигрывает со счетом 0:2 и каждый следующий матч может стать последним в этом противостоянии.

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