Андрей ТЛУМАК: «Хочу, чтобы Карпаты играли в Лиге чемпионов»

Главный тренер львовских «Карпат» Андрей Тлумак рассказал об амбициях клуба.

«Спортивная мечта Тлумака-футболиста и Тлумака-тренера не отличается: я хочу, чтобы моя команда – а у меня «зелено-белое» сердце – играла в Лиге чемпионов. А перед этим, чтобы мы завоевали золотые медали чемпионата Украины.

Раньше я мечтал о таком игроком, теперь это моя тренерская мечта. Понимаю, что сейчас это очень тяжело. Но мы мечтаем, мы идем, и мы до этого дойдем», – сказал Тлумак.

Отметим, что «Карпаты» выиграли три стартовых матча нового сезона и лидируют в турнирной таблице Первой лиги (группа А).