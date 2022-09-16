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  4. Андрей ТЛУМАК: «Хочу, чтобы Карпаты играли в Лиге чемпионов»
Украина. Премьер лига
16 сентября 2022, 11:30 |
236
1

Андрей ТЛУМАК: «Хочу, чтобы Карпаты играли в Лиге чемпионов»

Главный тренер львовского клуба – об амбициях команды

16 сентября 2022, 11:30 |
236
1
Андрей ТЛУМАК: «Хочу, чтобы Карпаты играли в Лиге чемпионов»
ФК Карпати. Андрей Тлумак

Главный тренер львовских «Карпат» Андрей Тлумак рассказал об амбициях клуба.

«Спортивная мечта Тлумака-футболиста и Тлумака-тренера не отличается: я хочу, чтобы моя команда – а у меня «зелено-белое» сердце – играла в Лиге чемпионов. А перед этим, чтобы мы завоевали золотые медали чемпионата Украины.

Раньше я мечтал о таком игроком, теперь это моя тренерская мечта. Понимаю, что сейчас это очень тяжело. Но мы мечтаем, мы идем, и мы до этого дойдем», – сказал Тлумак.

Отметим, что «Карпаты» выиграли три стартовых матча нового сезона и лидируют в турнирной таблице Первой лиги (группа А).

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Карпаты Львов Андрей Тлумак Первая лига Украины Лига чемпионов
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Источник Спортивка
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Дуже хотілося б в це вірити. Але це зараз нереально
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