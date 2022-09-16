Андрей ТЛУМАК: «Хочу, чтобы Карпаты играли в Лиге чемпионов»
Главный тренер львовского клуба – об амбициях команды
Главный тренер львовских «Карпат» Андрей Тлумак рассказал об амбициях клуба.
«Спортивная мечта Тлумака-футболиста и Тлумака-тренера не отличается: я хочу, чтобы моя команда – а у меня «зелено-белое» сердце – играла в Лиге чемпионов. А перед этим, чтобы мы завоевали золотые медали чемпионата Украины.
Раньше я мечтал о таком игроком, теперь это моя тренерская мечта. Понимаю, что сейчас это очень тяжело. Но мы мечтаем, мы идем, и мы до этого дойдем», – сказал Тлумак.
Отметим, что «Карпаты» выиграли три стартовых матча нового сезона и лидируют в турнирной таблице Первой лиги (группа А).
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