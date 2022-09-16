Форвард-ветеран «Бетиса» переписал историю Лиги Европы
Хоакин отметился голом в игре с «Лудогорцем»
Точный удар в исполнении Хоакина на 39-й минуте игры «Бетис» - «Лудогорец» (3:2) помогла команде из Севильи отметиться в турнире второй победой и стать единоличными лидером группы С.
Хоакин, который родом из Эль-Пуэрто-де-Санта-Мария, что в Андалусии, стал автором гола в возрасте 41 года и 56 дней. Он стал самым возрастным автором гола в истории Лиги Европы.
Всего в своей карьере Хоакин в еврокубках (Лига чемпионов, Лига Европы, Кубок УЕФА) забил 13 голов и сделал 15 ассистов в 98 поединках.
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