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Лига Европы
16 сентября 2022, 11:03 | Обновлено 16 сентября 2022, 11:15
389
0

Форвард-ветеран «Бетиса» переписал историю Лиги Европы

Хоакин отметился голом в игре с «Лудогорцем»

16 сентября 2022, 11:03 | Обновлено 16 сентября 2022, 11:15
389
0
Форвард-ветеран «Бетиса» переписал историю Лиги Европы
Getty Images/Global Images Ukraine. Хоакин (справа)

Точный удар в исполнении Хоакина на 39-й минуте игры «Бетис» - «Лудогорец» (3:2) помогла команде из Севильи отметиться в турнире второй победой и стать единоличными лидером группы С.

Хоакин, который родом из Эль-Пуэрто-де-Санта-Мария, что в Андалусии, стал автором гола в возрасте 41 года и 56 дней. Он стал самым возрастным автором гола в истории Лиги Европы.

Всего в своей карьере Хоакин в еврокубках (Лига чемпионов, Лига Европы, Кубок УЕФА) забил 13 голов и сделал 15 ассистов в 98 поединках.

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Хоакин Санчес Бетис Лига Европы Лудогорец
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Источник Opta
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