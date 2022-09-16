Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Лига Европы. Самые яркие моменты. Все видео голов 2-го тура
Лига Европы
16 сентября 2022, 09:30 |
349
0

Лига Европы. Самые яркие моменты. Все видео голов 2-го тура

Смотрите видеообзоры матчей 2-го тура группового раунда Лиги Европы

16 сентября 2022, 09:30 |
349
0
Лига Европы. Самые яркие моменты. Все видео голов 2-го тура
УЕФА

​15 сентября состоялись матчи 2-го тура Лиги Европы.

🏆 Лига Европы 2022/23

2-й тур. 15 сентября

  • 19:45. Карабах – Нант – 3:0
  • 19:45. Миттьюлланд – Лацио – 5:1
  • 19:45. Монако – Ференцварош – 0:1
  • 19:45. Олимпиакос – Фрайбург – 0:3
  • 19:45. Реал Сосьедад – Омония – 2:1
  • 19:45. Трабзонспор – Црвена Звезда – 2:1
  • 19:45. Фейеноорд – Штурм Грац – 6:0
  • 19:45. Шериф – Манчестер Юнайтед – 0:2
  • 22:00. Бетис – Лудогорец – 3:2
  • 22:00. Брага – Унион Берлин – 1:0
  • 22:00. Буде-Глимт – Цюрих – 2:1
  • 22:00. Динамо – АЕК Ларнака – 0:1
  • 22:00. Ренн – Фенербахче – 2:2
  • 22:00. Рома – ХИК – 3:0
  • 22:00. Сен-Жилуаз – Мальме – 3:2

Смотрите видео голов и обзор матчей:

Карабах – Нант – 3:0

Миттьюлланд – Лацио – 5:1

Монако – Ференцварош – 0:1

Олимпиакос – Фрайбург – 0:3

Реал Сосьедад – Омония – 2:1

Трабзонспор – Црвена Звезда – 2:1

Фейеноорд – Штурм Грац – 6:0

Шериф – Манчестер Юнайтед – 0:2

Бетис – Лудогорец – 3:2

Брага – Унион Берлин – 1:0

Буде-Глимт – Цюрих – 2:1

Динамо – АЕК Ларнака – 0:1

Ренн – Фенербахче – 2:2

Рома – ХИК – 3:0

Сен-Жилуаз – Мальме – 3:2

По теме:
Необидный прокол? Динамо пропустило от АЕКа один из лучших голов тура
Экс-динамовец продлил контракт с бразильским клубом
РОНАЛДУ – о победе 2:0 над Шерифом: «Отличная работа, парни»
видео голов и обзор Лига Европы Нант Монако Фейеноорд Манчестер Юнайтед Бетис Динамо Киев АЕК Ларнака Динамо - АЕК Ларнака Рома
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ЛУЧЕСКУ: «Даже VAR допускает ошибки. Офсайда в этом моменте не было»
Футбол | 16 сентября 2022, 02:10 17
ЛУЧЕСКУ: «Даже VAR допускает ошибки. Офсайда в этом моменте не было»
ЛУЧЕСКУ: «Даже VAR допускает ошибки. Офсайда в этом моменте не было»

Наставник «Динамо» считает, что ошибки команды лежат в области психологии

Томаш КЕНДЗЕРА: «Верю, что сможем выйти из этой ямы»
Футбол | 16 сентября 2022, 07:40 6
Томаш КЕНДЗЕРА: «Верю, что сможем выйти из этой ямы»
Томаш КЕНДЗЕРА: «Верю, что сможем выйти из этой ямы»

Защитник киевского «Динамо» прокомментировал поражение команды

Евробаскет-2022: расписание, прогнозы, трансляции и результаты
Баскетбол | 16.09.2022, 08:25
Евробаскет-2022: расписание, прогнозы, трансляции и результаты
Евробаскет-2022: расписание, прогнозы, трансляции и результаты
Матч между Англией и Украиной на ЧМ вдруг перенесли. Стала известна причина
Другие виды | 15.09.2022, 20:54
Матч между Англией и Украиной на ЧМ вдруг перенесли. Стала известна причина
Матч между Англией и Украиной на ЧМ вдруг перенесли. Стала известна причина
ВИДЕО. Фанатка передала Гави записку с номером телефона на автограф-сессии
Футбол | 16.09.2022, 10:18
ВИДЕО. Фанатка передала Гави записку с номером телефона на автограф-сессии
ВИДЕО. Фанатка передала Гави записку с номером телефона на автограф-сессии
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. Феноменальная скорость! Мудрик выиграл забег и сравнял счет
ВИДЕО. Феноменальная скорость! Мудрик выиграл забег и сравнял счет
14.09.2022, 20:38 6
Футбол
Шахтер – Селтик – 1:1. Ничья в Варшаве. Видео голов и обзор матча
Шахтер – Селтик – 1:1. Ничья в Варшаве. Видео голов и обзор матча
14.09.2022, 22:10 4
Футбол
Стало известно, c кем Усик хочет провести следующий бой. Не Фьюри
Стало известно, c кем Усик хочет провести следующий бой. Не Фьюри
15.09.2022, 12:33 5
Бокс
ВИДЕО. Накидали полную тележку! Украина разбила Аргентину со счетом 11:0
ВИДЕО. Накидали полную тележку! Украина разбила Аргентину со счетом 11:0
15.09.2022, 07:55 1
Другие виды
ВИДЕО. Ибра-стайл! Невероятный победный гол Холанда за Ман Сити в ЛЧ
ВИДЕО. Ибра-стайл! Невероятный победный гол Холанда за Ман Сити в ЛЧ
15.09.2022, 01:15 1
Футбол
На евроарене снова осечка. Динамо проиграло АЕКу домашний поединок
На евроарене снова осечка. Динамо проиграло АЕКу домашний поединок
15.09.2022, 23:52 125
Футбол
Рождение легенды. Как мужской волейбол Украины вырвался в мировую элиту
Рождение легенды. Как мужской волейбол Украины вырвался в мировую элиту
14.09.2022, 11:10 5
Волейбол
Socca. На ЧМ-2022 Украина уничтожила Аргентину со счетом 11:0!
Socca. На ЧМ-2022 Украина уничтожила Аргентину со счетом 11:0!
14.09.2022, 21:00 6
Другие виды
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности