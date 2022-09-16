Лига Европы. Самые яркие моменты. Все видео голов 2-го тура
Смотрите видеообзоры матчей 2-го тура группового раунда Лиги Европы
15 сентября состоялись матчи 2-го тура Лиги Европы.
🏆 Лига Европы 2022/23
2-й тур. 15 сентября
- 19:45. Карабах – Нант – 3:0
- 19:45. Миттьюлланд – Лацио – 5:1
- 19:45. Монако – Ференцварош – 0:1
- 19:45. Олимпиакос – Фрайбург – 0:3
- 19:45. Реал Сосьедад – Омония – 2:1
- 19:45. Трабзонспор – Црвена Звезда – 2:1
- 19:45. Фейеноорд – Штурм Грац – 6:0
- 19:45. Шериф – Манчестер Юнайтед – 0:2
- 22:00. Бетис – Лудогорец – 3:2
- 22:00. Брага – Унион Берлин – 1:0
- 22:00. Буде-Глимт – Цюрих – 2:1
- 22:00. Динамо – АЕК Ларнака – 0:1
- 22:00. Ренн – Фенербахче – 2:2
- 22:00. Рома – ХИК – 3:0
- 22:00. Сен-Жилуаз – Мальме – 3:2
Смотрите видео голов и обзор матчей:
Карабах – Нант – 3:0
Миттьюлланд – Лацио – 5:1
Монако – Ференцварош – 0:1
Олимпиакос – Фрайбург – 0:3
Реал Сосьедад – Омония – 2:1
Трабзонспор – Црвена Звезда – 2:1
Фейеноорд – Штурм Грац – 6:0
Шериф – Манчестер Юнайтед – 0:2
Бетис – Лудогорец – 3:2
Брага – Унион Берлин – 1:0
Буде-Глимт – Цюрих – 2:1
Динамо – АЕК Ларнака – 0:1
Ренн – Фенербахче – 2:2
Рома – ХИК – 3:0
Сен-Жилуаз – Мальме – 3:2
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