Своя атмосфера. Буде-Глимт выиграл 14 подряд домашних матчей в еврокубках

Норвежский «Буде-Глимт» в матче второго тура группового этапа Лиги Европы переиграл швейцарский «Цюрих» (2:1).

Для команды из города Буде, население которого меньше 50 тысяч, это 14-я подряд победа в еврокубках.

Стартовала эта невероятная серия против исландского клуба «Валюр» 29 июля прошлого года. За это время на стадионе «Аспмира» успели проиграть «Приштина», «Жальгирис» (дважды), «Заря», «Рома» (дважды), ЦСКА София, «Селтик», АЗ, «КИ Клаксвик», «Линфилд», «Динамо» Загреб и «Цюрих».

Отметим, что в группе с «Буде-Глимт» в этом году также играют «Арсенал» и ПСВ.

Лига Европы. Групповой этап. 2-й тур

«Буде-Глимт» – «Цюрих» – 2:1

Голы: автогол Сельнэс (54), Ветлесен (58) – Авдияй (81).



