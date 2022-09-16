Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Своя атмосфера. Буде-Глимт выиграл 14 подряд домашних матчей в еврокубках
Лига Европы
16 сентября 2022, 00:57 |
104
0

Своя атмосфера. Буде-Глимт выиграл 14 подряд домашних матчей в еврокубках

В Норвегии больно били не только Моуриньо

16 сентября 2022, 00:57 |
104
0
Своя атмосфера. Буде-Глимт выиграл 14 подряд домашних матчей в еврокубках
ФК Буде-Глимт

Норвежский «Буде-Глимт» в матче второго тура группового этапа Лиги Европы переиграл швейцарский «Цюрих» (2:1).

Для команды из города Буде, население которого меньше 50 тысяч, это 14-я подряд победа в еврокубках.

Стартовала эта невероятная серия против исландского клуба «Валюр» 29 июля прошлого года. За это время на стадионе «Аспмира» успели проиграть «Приштина», «Жальгирис» (дважды), «Заря», «Рома» (дважды), ЦСКА София, «Селтик», АЗ, «КИ Клаксвик», «Линфилд», «Динамо» Загреб и «Цюрих».

Отметим, что в группе с «Буде-Глимт» в этом году также играют «Арсенал» и ПСВ.

Лига Европы. Групповой этап. 2-й тур

«Буде-Глимт» – «Цюрих» – 2:1
Голы: автогол Сельнэс (54), Ветлесен (58) – Авдияй (81).

По теме:
ДУБИНЧАК: «Поле тяжелое, был дождь. Мы сами не понимаем, почему проиграли»
Итоги 2-го тура Лиги Европы. Фиаско Динамо, Роналду забил Ковалю
Мидтьюлланд – Лацио – 5:1. Унижение в Дании. Видео голов и обзор матча
Буде-Глимт Цюрих Лига Европы видео голов и обзор Жозе Моуриньо
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Twitter
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Стало известно, c кем Усик хочет провести следующий бой. Не Фьюри
Бокс | 15 сентября 2022, 12:33 5
Стало известно, c кем Усик хочет провести следующий бой. Не Фьюри
Стало известно, c кем Усик хочет провести следующий бой. Не Фьюри

Поединок планируется на 2023 год

ВИДЕО. Динамо пропустило на старте. АЕК забил красивый гол в девятку
Футбол | 15 сентября 2022, 22:29 0
ВИДЕО. Динамо пропустило на старте. АЕК забил красивый гол в девятку
ВИДЕО. Динамо пропустило на старте. АЕК забил красивый гол в девятку

Уже на 8-й минуте матча киевляне пропустили гол в матче Лиги конференций

Ничья в Варшаве, вынос Аргентины на ЧМ, шедевр Холанда, гол Мудрика
Футбол | 15.09.2022, 06:25
Ничья в Варшаве, вынос Аргентины на ЧМ, шедевр Холанда, гол Мудрика
Ничья в Варшаве, вынос Аргентины на ЧМ, шедевр Холанда, гол Мудрика
Скандал! Фаны Селтика на матче против Шахтера оскорбили британскую корону
Футбол | 15.09.2022, 11:19
Скандал! Фаны Селтика на матче против Шахтера оскорбили британскую корону
Скандал! Фаны Селтика на матче против Шахтера оскорбили британскую корону
Удачное возвращение на Кипр. Днепр-1 уверенно переиграл Аполлон
Футбол | 15.09.2022, 21:40
Удачное возвращение на Кипр. Днепр-1 уверенно переиграл Аполлон
Удачное возвращение на Кипр. Днепр-1 уверенно переиграл Аполлон
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Socca. На ЧМ-2022 Украина уничтожила Аргентину со счетом 11:0!
Socca. На ЧМ-2022 Украина уничтожила Аргентину со счетом 11:0!
14.09.2022, 21:00 6
Другие виды
ФОТО. Чемпион US Open встречается с очаровательной испанской теннисисткой
ФОТО. Чемпион US Open встречается с очаровательной испанской теннисисткой
14.09.2022, 10:48 1
Теннис
Рождение легенды. Как мужской волейбол Украины вырвался в мировую элиту
Рождение легенды. Как мужской волейбол Украины вырвался в мировую элиту
14.09.2022, 11:10 5
Волейбол
Когда такое было? Украина опередила россию в таблице коэффициентов УЕФА
Когда такое было? Украина опередила россию в таблице коэффициентов УЕФА
15.09.2022, 07:05 10
Футбол
Порту – Брюгге – 0:4. Яремчук и Соболь. Видео голов и обзор матча
Порту – Брюгге – 0:4. Яремчук и Соболь. Видео голов и обзор матча
14.09.2022, 04:15
Футбол
Шахтер – Селтик – 1:1. Ничья в Варшаве. Видео голов и обзор матча
Шахтер – Селтик – 1:1. Ничья в Варшаве. Видео голов и обзор матча
14.09.2022, 22:10 4
Футбол
ВИДЕО. Феноменальная скорость! Мудрик выиграл забег и сравнял счет
ВИДЕО. Феноменальная скорость! Мудрик выиграл забег и сравнял счет
14.09.2022, 20:38 6
Футбол
«Занял место по праву». WBC объяснили высокий рейтинг Джошуа
«Занял место по праву». WBC объяснили высокий рейтинг Джошуа
14.09.2022, 14:40 5
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности