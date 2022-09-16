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Кубок Дэвиса
16 сентября 2022, 00:32 |
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ФОТО. Как прошел первый игровой день матча Украина – Венгрия

Все было прогнозировано, но все равно обидно

16 сентября 2022, 00:32 |
90
0
ФОТО. Как прошел первый игровой день матча Украина – Венгрия
ФТУ

15 сентября сборная Украины начала матчевую встречу против команды Венгрии в Первой Мировой группе Кубка Дэвиса.

В первый игровой день наша команда проиграла два одиночных матча, и теперь венгры находятся на расстоянии одной победы от общего выигрыша в матчевой противостоянии.

Кубок Дэвиса. Первая мировая группа

Вячеслав Белинский (Украина) – Мартон Фучович (Венгрия) – 3:6, 2:6
Владислав Орлов (Украина) – Жомбор Пирош (Венгрия) – 2:6, 2:6

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сборная Украины по теннису сборная Венгрии по теннису Владислав Орлов Украина - Венгрия Кубок Дэвиса-2022 Жомбор Пирош Вячеслав Белинский Мартон Фучович
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Источник Федерация тенниса Украины
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