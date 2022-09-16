ФОТО. Как прошел первый игровой день матча Украина – Венгрия

15 сентября сборная Украины начала матчевую встречу против команды Венгрии в Первой Мировой группе Кубка Дэвиса.

В первый игровой день наша команда проиграла два одиночных матча, и теперь венгры находятся на расстоянии одной победы от общего выигрыша в матчевой противостоянии.

Кубок Дэвиса. Первая мировая группа

Вячеслав Белинский (Украина) – Мартон Фучович (Венгрия) – 3:6, 2:6

Владислав Орлов (Украина) – Жомбор Пирош (Венгрия) – 2:6, 2:6