Кубок Дэвиса16 сентября 2022, 00:32 |
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ФОТО. Как прошел первый игровой день матча Украина – Венгрия
Все было прогнозировано, но все равно обидно
16 сентября 2022, 00:32 |
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15 сентября сборная Украины начала матчевую встречу против команды Венгрии в Первой Мировой группе Кубка Дэвиса.
В первый игровой день наша команда проиграла два одиночных матча, и теперь венгры находятся на расстоянии одной победы от общего выигрыша в матчевой противостоянии.
Кубок Дэвиса. Первая мировая группа
Вячеслав Белинский (Украина) – Мартон Фучович (Венгрия) – 3:6, 2:6
Владислав Орлов (Украина) – Жомбор Пирош (Венгрия) – 2:6, 2:6
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