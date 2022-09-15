Лига Европы15 сентября 2022, 22:29 | Обновлено 15 сентября 2022, 23:05
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ВИДЕО. Динамо пропустило на старте. АЕК забил красивый гол в девятку
Уже на 8-й минуте матча киевляне пропустили гол в матче Лиги конференций
15 сентября 2022, 22:29 | Обновлено 15 сентября 2022, 23:05
2935
0
15 сентября в 22:00 в матче 2-го тура Лиги Европы играют «Динамо» и АЕК Ларнака.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Матч проходит в Кракове на стадионе «Краковия». В первом туре «Динамо» потерпело поражение от турецкого «Фенербахче» (1:2), а АЕК Ларнака проиграл французскому «Ренну» (1:2).
- Sport.ua проводит текстовую онлайн-трансляцию матча
Уже на 8-й минуте матча киевляне пропустили гол. Адам Дюрчо со штрафного отправил мяч точно в девятку.
ГОЛ! 0:1. Адам Дюрчо, 8 мин.
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