Лига конференций15 сентября 2022, 21:14 | Обновлено 15 сентября 2022, 21:32
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ВИДЕО. Почему нет VAR? Аполлон забил гол Днепру-1 из офсайда
Яннис Питтас отличился голом на 57-й минуте матча Лиги конференций
15 сентября 2022, 21:14 | Обновлено 15 сентября 2022, 21:32
2573
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15 сентября в 19:45 в матче 2-го тура Лиги конференций играют «Аполлон» и «Днепр-1».
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Матч проходит в кипрской Никосии на стадионе ГСП. В первом туре «Днепр-1» проиграл АЗ Алкмаар (0:1), а «Вадуц» и «Аполлон» сыграли вничью (0:0).
- Sport.ua проводит текстовую онлайн-трансляцию матча
На 57-й минуте гол для хозяев поля забил Яннис Питтас, явно находясь в офсайде. Но VAR на матче не работает.
ГОЛ! 1:3. Яннис Питтас, 57 мин.
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Будемо відверті, другий м'яч Дніпра також був забитий з офсайду, в момент пасу на Довбика. Головне щоб перемогли
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