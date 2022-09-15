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  4. ВИДЕО. Почему нет VAR? Аполлон забил гол Днепру-1 из офсайда
Лига конференций
15 сентября 2022, 21:14 | Обновлено 15 сентября 2022, 21:32
2573
1

ВИДЕО. Почему нет VAR? Аполлон забил гол Днепру-1 из офсайда

Яннис Питтас отличился голом на 57-й минуте матча Лиги конференций

15 сентября 2022, 21:14 | Обновлено 15 сентября 2022, 21:32
2573
1
ВИДЕО. Почему нет VAR? Аполлон забил гол Днепру-1 из офсайда
MEGOGO

15 сентября в 19:45 в матче 2-го тура Лиги конференций играют «Аполлон» и «Днепр-1».

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Матч проходит в кипрской Никосии на стадионе ГСП. В первом туре «Днепр-1» проиграл АЗ Алкмаар (0:1), а «Вадуц» и «Аполлон» сыграли вничью (0:0).

На 57-й минуте гол для хозяев поля забил Яннис Питтас, явно находясь в офсайде. Но VAR на матче не работает.

ГОЛ! 1:3. Яннис Питтас, 57 мин.

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Артем Довбик Днепр-1 Аполлон Лимасол видео голов и обзор Лига конференций Аполлон - Днепр-1 Яннис Питтас VAR офсайд
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Источник Sport.ua
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Сергей П.
Будемо відверті, другий м'яч Дніпра також був забитий з офсайду, в момент пасу на Довбика. Головне щоб перемогли 
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