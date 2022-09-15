Сыграют в новой форме. Состав Динамо на матч Лиги Европы
Киевляне попробуют добыть первую победу в группе
В 22:00 начнется матч 2-го тура группового этапа Лиги Европы «Динамо» - АЕК Ларнака. Наставник киевлян Мирча Луческу определил стартовый состав.
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Динамо: Бойко, Кендзера, Забарный, Сирота, Дубинчак, Сидорчук, Андриевский, Цыганков, Кабаев, Буяльский, Гармаш
В запасе: Игнатенко, Тымчик, Вивчаренко, Бурда, Караваев, Шепелев, Кравченко, Яцык, Царенко, Ванат, Пэррис, Беседин
В первом туре киевляне проиграли «Фенербахче», а АЕК уступил «Ренну».
Команда Мирчи Луческу выйдет на матч в новой форме.
Опрос
Крупная победа Динамо
17 голосов 17.53 %
Минимальная победа Динамо
48 голосов 49.48 %
Ничья
18 голосов 18.56 %
Минимальная победа АЕК Ларнака
10 голосов 10.31 %
Крупная победа АЕК Ларнака
4 голоса 4.12 %
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Ну в любом случае такие варианты как Шепелев и Андриевский хуже Шапаренко. Так живем, это к руководству клуба. А Гармаш наверное по правде сильнее Беседина сейчас. Но почему не Ванат?