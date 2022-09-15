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Лига Европы
15 сентября 2022, 20:45 | Обновлено 15 сентября 2022, 21:57
4468
9

Сыграют в новой форме. Состав Динамо на матч Лиги Европы

Киевляне попробуют добыть первую победу в группе

15 сентября 2022, 20:45 | Обновлено 15 сентября 2022, 21:57
4468
9
Сыграют в новой форме. Состав Динамо на матч Лиги Европы
ФК Динамо Киев

В 22:00 начнется матч 2-го тура группового этапа Лиги Европы «Динамо» - АЕК Ларнака. Наставник киевлян Мирча Луческу определил стартовый состав.

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Динамо: Бойко, Кендзера, Забарный, Сирота, Дубинчак, Сидорчук, Андриевский, Цыганков, Кабаев, Буяльский, Гармаш

В запасе: Игнатенко, Тымчик, Вивчаренко, Бурда, Караваев, Шепелев, Кравченко, Яцык, Царенко, Ванат, Пэррис, Беседин

В первом туре киевляне проиграли «Фенербахче», а АЕК уступил «Ренну».

Команда Мирчи Луческу выйдет на матч в новой форме.

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Голосов 97
Спрогнозируйте исход ⚽️ матча 2-го тура 🏆 Лиги Европы между командами Динамо и АЕК Ларнака, который пройдет 15 сентября в польском Кракове.

Крупная победа Динамо

17 голосов 17.53 %

Минимальная победа Динамо

48 голосов 49.48 %

Ничья

18 голосов 18.56 %

Минимальная победа АЕК Ларнака

10 голосов 10.31 %

Крупная победа АЕК Ларнака

4 голоса 4.12 %

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Источник Sport.ua
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Комментарии 9
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Умник
Состав дебилизм
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+2
avk2307
У Шепелева я так понимаю повреждение, поэтому он в крайнем случае выйдет.
Ну в любом случае такие варианты как Шепелев и Андриевский хуже Шапаренко. Так живем, это к руководству клуба. А Гармаш наверное по правде сильнее Беседина сейчас. Но почему не Ванат?
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+1
zhyr
Якщо Бєсєдін і Гармаш поки нульові, то вже б краще Ваната випустив, нехай набирається досвіду. Принаймі якась перспектива на майбутнє
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+1
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Тарас Чубак
Знову Гармаш, знову Кензьора, у Луческу пороблено?????
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+1
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nivavn
Да, дивно, без Беседіна.... Скучно....
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+1
Тарас Чубак
І чому Бурда на банці? 
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0
олег Курбай
Луческу вже старий маразматик. Такий склад тільки долбо,,,йоб може поставити. Для чого деревяний конзера, від слова зовсім ніякий андрієвський, який не попаде навіть дружині не те що по мячу.  
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-2
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