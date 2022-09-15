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  4. Довбик в основе, Балули в запасе. Состав Днепра-1 на матч еврокубка
Лига конференций
15 сентября 2022, 18:26 | Обновлено 15 сентября 2022, 18:31
1054
1

Довбик в основе, Балули в запасе. Состав Днепра-1 на матч еврокубка

Сможет ли команда добыть первую победу в группе Лиги конференций?

15 сентября 2022, 18:26 | Обновлено 15 сентября 2022, 18:31
1054
1
Довбик в основе, Балули в запасе. Состав Днепра-1 на матч еврокубка
ФК Днепр-1

В 19:45 «Днепр-1» на выезде сыграет против «Аполлона» в рамках 2-го тура Лиги конференций. Наставник Александр Кучер определил стартовый состав.

Днепр-1: Валеф, Адамюк, Сваток, Сарапий, Бузанелло, Бабенко, Рубчинский, Гуцуляк, Пихаленок, Амаш, Довбик

В запасе: Рыбак, Юрчук, Кононов, Балули, Логинов, Горбунов, Когут, Танчик, Назаренко

«Днепр-1» в 1-м туре уступил АЗ, а «Аполлон» сыграл вничью с ФК «Вадуц».

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Источник Sport.ua
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Gargantua
на рисунке Пихаленок как то не пристойно оседлал Довбика.
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