После матча Лиги чемпионов. Шахтер получил 5 выходных дней

«Шахтер» объявил о том, что после матча Лиги чемпионов против «Селтика» (1:1) команда получила 5 выходных дней и вернется к тренировкам 20 сентября.

Правда, это не касается тех, кто поедет в сборные Украины разных возрастов. Таких у команды 12 футболистов.

«Шахтер» возобновит сезон 1 октября матчем против «Металлиста».