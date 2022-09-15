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Украина. Премьер лига
15 сентября 2022, 17:17 | Обновлено 15 сентября 2022, 17:18
380
1

После матча Лиги чемпионов. Шахтер получил 5 выходных дней

Но отдыхать будут далеко не все

15 сентября 2022, 17:17 | Обновлено 15 сентября 2022, 17:18
380
1
После матча Лиги чемпионов. Шахтер получил 5 выходных дней
ФК Шахтер

«Шахтер» объявил о том, что после матча Лиги чемпионов против «Селтика» (1:1) команда получила 5 выходных дней и вернется к тренировкам 20 сентября.

Правда, это не касается тех, кто поедет в сборные Украины разных возрастов. Таких у команды 12 футболистов.

«Шахтер» возобновит сезон 1 октября матчем против «Металлиста».

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Источник ФК Шахтер Донецк
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