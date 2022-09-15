Утверждены даты и время матчей 5-го тура УПЛ

Дирекция украинской Премьер-лиги утвердила даты проведения и время начала встреч 5-го тура чемпионата Украины сезона-2022/2023.

5 тур

30 сентября (пятница)

13:00. «Верес» – «Движение»

17:00. «Металлист 1925» – «Колос»

1 октября (суббота)

13:00. «Ингулец» – «Ворскла»

15:00. «Львов» – «Днепр-1»

17:00. «Металлист» – «Шахтер»

2 октября (воскресенье)

13:00. «Минай» – «Динамо»

15:00. «Черноморец» – «Александрия»

17:00. «Заря» – «Кривбасс»

В настоящий момент в таблице УПЛ лидируют «Колос» и «Шахтер». Они после 4 матчей имеют в активе по 10 очков. Замыкают пелотон «Львов», «Кривбасс» и «Ворскла», у которых по 1 пункту.