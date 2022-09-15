Утверждены даты и время матчей 5-го тура УПЛ
Игры пройдут 30 сентября – 2 октября
Дирекция украинской Премьер-лиги утвердила даты проведения и время начала встреч 5-го тура чемпионата Украины сезона-2022/2023.
5 тур
30 сентября (пятница)
13:00. «Верес» – «Движение»
17:00. «Металлист 1925» – «Колос»
1 октября (суббота)
13:00. «Ингулец» – «Ворскла»
15:00. «Львов» – «Днепр-1»
17:00. «Металлист» – «Шахтер»
2 октября (воскресенье)
13:00. «Минай» – «Динамо»
15:00. «Черноморец» – «Александрия»
17:00. «Заря» – «Кривбасс»
В настоящий момент в таблице УПЛ лидируют «Колос» и «Шахтер». Они после 4 матчей имеют в активе по 10 очков. Замыкают пелотон «Львов», «Кривбасс» и «Ворскла», у которых по 1 пункту.
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