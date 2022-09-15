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Другие новости
15 сентября 2022, 14:58 | Обновлено 15 сентября 2022, 15:03
703
0

ВИДЕО. Украина опередила Россию, Ковалец в Александрии, ставим на Днепр-1

Главные новости дня и прогноз на главные матчи

15 сентября 2022, 14:58 | Обновлено 15 сентября 2022, 15:03
703
0
ВИДЕО. Украина опередила Россию, Ковалец в Александрии, ставим на Днепр-1
Getty Images/Global Images Ukraine

1. Украина опередила Россию в таблице коэффициентов УЕФА
2. WhoScored назвал лучшего игрока Шахтера в игре с Селтиком
3. Кирилл Ковалец вернулся в Александрию
4. Прогноз на матч Аполлон – Днепр-1

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Источник Sport.ua
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