Другие новости15 сентября 2022, 14:58 | Обновлено 15 сентября 2022, 15:03
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ВИДЕО. Украина опередила Россию, Ковалец в Александрии, ставим на Днепр-1
Главные новости дня и прогноз на главные матчи
15 сентября 2022, 14:58 | Обновлено 15 сентября 2022, 15:03
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1. Украина опередила Россию в таблице коэффициентов УЕФА
2. WhoScored назвал лучшего игрока Шахтера в игре с Селтиком
3. Кирилл Ковалец вернулся в Александрию
4. Прогноз на матч Аполлон – Днепр-1
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