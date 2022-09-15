Неофиты среди элиты: от Лудогорца до Днепра-1

Хорошо ли живется футбольным неофитам – клубам без истории, но с амбициозными собственниками и стремлением доказать собственную значимость? Среди участников групповой стадии еврокубков нынешнего сезона есть несколько таких новорожденных, но уже весьма известных образований. У них есть нечто общее, но в то же время между ними и немало различий.

РБ Лейпциг (основан в 2009 г.)

Ранние, сказал бы, предрассветные попытки австрийского производителя энергетических напитков «Ред Булл» выйти на западногерманский футбольный рынок не имели успеха: переименования клубов, предлагавшиеся концерном, вызывали протесты фанатья (самый характерный пример – забастовки фанатов дюссельдорфской «Фортуны»). Поэтому взгляд на Восточную Германию, где фан-люд не был таким заносчивым в начале ХХI столетия, не заставил себя долго ждать. Концерн «Ред Булл» вдохнул жизнь в футбольный Лейпциг в 2009 г., сначала приобретя права на клуб пятого дивизиона «Маркранштедт», а после на базе этого малознакомца сделав мощный футбольный проект. Триггером для футбольного бума в Лейпциге стало возведение модернового стадиона для чемпионата мира-2006. Такое сооружение просто кричало о своей бундеслиговой эксплуатации. И «Ред Булл» не пожалел вложений! В сезоне-2016/17 «Красные быки» уже играли в первой бундеслиге, а еще через год – в Лиге чемпионов!

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В медальном урожае – «Красных быков» – два вице-чемпионства и победа в Кубке Германии. Продолжение следует? Безусловно. Однако поиск клубом своей идентичности еще идет.

Нельзя сказать, что Лейпциг (побратим Киева, кстати) не имел футбольных традиций до редбулловской экспансии. Первым чемпионом Германии в 1903 г. стал клуб ВФБ «Лейпциг», во времена социализма весьма популярным был тамошний «Локомотив» (3-кратный вице-чемпион ГДР и финалист розыгрыша Кубка кубков), с удовольствием игравший товарищеские игры с командами городов-побратимов, в частности и против киевского «Динамо» (на одной из таких игр мне довелось побывать в 1985 г.: киевляне в присутствии 70-тысячной аудитории выиграли 2:0, забивали Михаил Олефиренко и Алексей Михайличенко). Были в Лейпциге в свое время и клубы «Хеми» и «Заксен». Но, запуская новый футбольный проект, редбулловцы, очевидно, ставили перед собой цель привлечь под свои флаги многочисленных «кузьмичей», поддерживавших «Локо». И по большому счету у маркетологов это получилось! Так, фаны «Локомотива» (исповедуют правые идеи) и «Заксена» (у них левые политические взгляды) пробовали поначалу протестовать против новообразованного соседа, но в конце концов уступили в этом споре современному нуворишу.

«Самым позорным поражением в истории клуба» назвали фаны «РБ Лейпциг» фиаско в матче с «Шахтером». Чтобы разбрасываться такими громкими эпитетами, следует прежде всего иметь историю. А когда твоему клубу лишь 13 лет, то такие восклицания выглядят чем-то вроде сознательной лжи. История «Красных быков» из Лейпцига по большому счету только начала писаться. Поэтому и заносчивость фанам молодого клуба стоит как-то поубавить, не так ли?

Лудогорец 1945 (основан в 2001 г.)

«Лудогорец» является, очевидно, самым титулованным из клубов, основанных в ХХI столетии. Более того, он, вероятно, лидирует среди своих ровесников по количеству переименований. За каких-то два десятка лет своего существования он сменил три названия. И хотя клуб увидел свет в 2001 г., настоящим стартом этого проекта можно считать 2010-й, когда власть в клубе получил болгарский бизнесмен Кирил Домусчиев. Именно при нем «орлите» покорили болгарские футбольные вершины, став 11-кратными чемпионами страны, дважды выиграв национальный кубок, 6 раз Суперкубок Болгарии, познав вкус группового этапа Лиги чемпионов. Правда, до евродостижений «РБ Лейпциг» (два полуфинала разных еврокубков) разградцы не дотягивают, но все-таки в Лиге чемпионов они достойно выглядели против мадридского «Реала», «Ливерпуля», ПСЖ. А украинским болельщикам «орлите» запомнились победой над нашим «Черноморцем» и уничижительным разгромом московских армейцев (5:1 – результат одного из матчей бело-зеленых против красно-синих в Лиге Европы!).

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На эмблеме клуба горделиво сияют цифры «1945», которые, очевидно, должны перебросить какой-то мостик к клубу из города Разград, существовавшему здесь с того событийного года. Однако нынешний «Лудогорец» совсем другой клуб, который с предшественником роднит разве что место прописки. Разград представляет собой 42-тысячный промышленный центр, социальная роль футбола в котором играет важную роль. Это – не то, что более чем полумиллионный Лейпциг, здесь не будут бастовать фанаты бывших клубов, наоборот: местные охотно впряглись в «Лудогоровский» воз и горячо поддерживают команду своего города – безусловно, самую сильную ныне в Болгарии!

РФШ (основан в 2011 г.)

Этому клубу из Риги немногим более 10-ти лет (были и предшественники, однако не совсем правильно вести историю именно от них, ведь тогда в названии рижской футбольной школы главенствовало слово «Даугава» – латвийский футбольный бренд советского времени). Началом новой эры для него стал 2016 г., когда шефство над спортивной академией Рижской футбольной школы взял строительный и промышленный холдинг LNK Group. Владелец холдинга – известный латвийский бизнесмен, инженер в области авиастроения Александр Милов. Промежуточными итогами такого партнерства стало чемпионство и два выигранных национальных кубка. Неплохие результаты «школьники» демонстрируют и на евроарене: в частности, побеждали уже в двухраундовых поединках венгерскую Академию Пушкаша, финский ХИК, североирландский «Линфилд». А групповой этап нынешней Лиги конференций начали с почетной ничьей во Флоренции со знаменитой «Фиорентиной» – 1:1. Исполнительный директор клуба – хорошо известный нашим болельщикам Марис Верпаковскис.

Мне особенно импонирует, что в текущем году во время домашних матчей РФШ небольшая, но голосистая группа самых преданных болельщиков каждый раз вывешивает украинский флаг на своем секторе. Конечно, достичь популярности «Даугавы» 1980-х или «Сконто» 1990-х молодому клубу будет сложновато, но нет ничего невозможного. По крайней мере, первые шаги в этом направлении сделаны: стойкость на флорентийском «Артемио Франки» парни продемонстрировали, очки с крайне непростого выезда привезены в столицу Латвии. Пусть же этому дерзкому юнцу удача сопутствует и в дальнейшем!

Днепр-1 (основан в 2017 г.)

Из 16-ти клубов украинской премьер-лиги 7 – едва ли не половина – основаны уже в ХХI веке. Но даже на этом фоне «Днепр-1» выделяется своим воистину юным возрастом! Клуб из города Днепр вполне может претендовать на звание самого молодого участника еврокубков. Ему лишь полдесятка лет, но за это время «Днепр минус один», как назвал его ведущий церемонии жеребьевки группового этапа текущей Лиги конференций Педру Пинту, смогли войти в шорт-лист лидеров украинского футбола. В текущем чемпионате «Днепр-1» пока что только выигрывает, сумел изрядно насолить даже киевскому «Динамо». Хотя в еврокубках мог бы демонстрировать и лучшие результаты, чего уж там. Но время на исправление стартовой неудачи в группе (поражения от АЗ) еще есть.

Собственником клуба, по официальным данным, является военный и политик Юрий Береза. Фанаты канонического «Днепра» были, мягко говоря, не в восторге от появления нового клуба в родном городе. «Мы сломаем вам Березу и развалим ваш Причал» – баннер с таким текстом вывешивали ультрас «Днепра» на заре существования «Днепра-1». Действительно, нелегко смириться с мыслью, что вместо 2-кратного чемпиона СССР, недавнего финалиста Лиги Европы в городе появился кто-то с похожим названием, но совсем без истории.

Как бы то ни было, но результаты нового клуба улучшаются, а игра, радующая глаз, способна привлечь под флаги «минус одного» (этот ник, похоже, теперь надолго привяжется к клубу) тех, кто в силу возраста плохо помнит победы старого «Днепра», и тех, кто просто соскучился по качественному футболу в городе на Днепре. Возможно ли возвращение к канонам через какое-то время? Почему нет? Та же «Фиорентина» подобный путь прошла. Тем не менее, на сегодня пока что важно сохранить сам футбол в большом прифронтовом городе, а уже после победы поставим вопрос идентичности. Хотя, чего скрывать, лично мне очень хочется снова увидеть эмблему старого-доброго «Днепра» с ладьей под парусом на афишах, билетах, программках и табло.



СК Днепр-1

Старшая молодежь

Среди участников нынешней еврокубковой кампании есть немало клубов, которые по возрасту лишь немногим старше описанных «малолеток»: «Истанбул Башакшехир», «Копенгаген», «Словацко», «Шериф», «Пюник». А вот, к примеру, румынский ФКСБ, официально признанный преемником той самой знаменитой «Стяуа» (гранда европейского футбола второй половины 1980-х гг.), не вписывается в этот перечень. В Лиге чемпионом едва ли не главным фаворитом считаются не 125-летние старперы, а основанный в 1970 г. клуб из столицы Франции. Есть ли будущее у футбольной молодежи? Не станет ли их существование лишь краткосрочной прихотью-капризом какого-то толстосума? Конечно, каждый конкретный случай стоит рассматривать отдельно. Но нечто общее у таких клубов есть: прежде всего, проблемы с фан-базой и нередкое скептическое отношение фанов команд-конкурентов к неофитам. Старого лиса не выманишь из леса. Так и болельщика с опытом сложно заставить болеть за новодел. Не содействует клубной идентичности и фактическое отсутствие воспитанников собственных школ у большей части таких новоиспеченных грандов. Другими словами, такие клубы ощущают острую недостачу своих легенд вроде Олега Блохина, Михаила Соколовского, Владимира Плоскины или Льва Броварского.

В то же время, среди плюсов новосозданных клубов: симпатии к ним определенной части молодежи, лишь начинающей формировать свои болельщицкие вкусы; горячее желание собственников, нередко новичков в футбольном бизнесе, вкладывать немалые средства в свое детище и в частности в новый стадион; удачное маркетинговое использования запроса определенной части любителей футбола на нечто новое, яркое, не связанное со старыми временами.

Как бы то ни было, а рожденные в ХХІ столетии клубы все увереннее чувствуют себя среди старших, нередко чопорных традиционалистов. Пусть на первых порах и получают от них оплеухи, но со временем, взяв себя в руки, продолжают торить путь к футбольному пьедесталу. Несмотря на свое малолетство!

Алексей РЫЖКОВ